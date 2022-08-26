AK Parti'li Hamza Dağ İzmir'de yürüttükleri 'Karınca Modeli'ni anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından yürütülen "Karınca Modeli" saha çalışması kapsamında teşkilat üyelerinin ilçelerde 80 bine yakın ziyaret gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 500 bin İzmirliye ulaştığını söyledi.

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Dağ, partisinin Buca İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, AK Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından hazırlanan "Karınca Modeli" saha çalışmasının 3 yıldan bu yana sürdürüldüğünü belirtti.

AK Parti'nin milletle arasındaki teması dolaylı yollardan ziyade doğru yollardan tayin ettiğini vurgulayan Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onun için 21. yılımızda 'Bir olduk, 21 olduk' sloganıyla yeni yirmi yıllara yelken açmış olduk. İzmir'deki teşkilatlarımız 3 yıldır bütün ekibiyle tüm ilçelerde sahaya çıkıyor, bölgenin bütün damarlarına, en uçlarına kadar ziyaretlerde bulunuyor. İşte bu süreçte arkadaşlarımız 500 bin İzmirliye doğrudan temas etti. Aynı anda 30 ilçede sivil toplum kuruluşları, muhtar ve vatandaş ziyaretleri yapıldı. Bu bağlamda 3 yılda toplam 80 bin ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerin 43 bini esnaflara yönelik oldu. 13 bine yakını da ev ve hane ziyareti şeklinde gerçekleşti. Yine 2 bine yakın muhtar ve 1200 de STK ziyareti gerçekleştirildi."

Hamza Dağ, saha çalışması kapsamında vatandaşlardan gelen taleplerin bilgilerine yansıtıldığını, birçok sorunun da çözüme ulaştığını, gelen şikayetlerin büyük bir kısmının büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle ilgili olduğunu anlattı.

"Hiç durmadan yolumuza devam ediyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, teşkilat olarak 2020 yılında "Gönül Seferberliği" programına başladıklarını, bu çalışma kapsamında uyguladıkları "Karınca Modeli" sayesinde birçok kez ilçelere giderek vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

"Karınca Modeli" saha çalışmasına; ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, milletvekilleri, mahalle ve ilçe teşkilatlarının katıldığını belirten Sürekli, şöyle devam etti:

"Bugün de Buca'da yaklaşık 300 teşkilat mensubumuzla bütün sokaklara, sivil toplum kuruluşlarına ve muhtarlara ulaşmaya çalışıyoruz. AK Parti'nin çalışma prensibi seçimden seçime değil, seçim bitiminden diğer seçim başlamasına kadar yapılan çalışmalardır. Bu kapsamda hiç durmadan yolumuza devam ediyoruz. Seçim zamanı geldiğinde bütün çalışmalar bitmiş olacak. Sadece seçim kampanyasına ve sandıklara ilişkin çalışmalar kalmış olacak. Milletimiz de diyor ki 'Artık sizi her zaman görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.' Bize sokakta seçimden seçime geliyorsunuz diyen bir kişiye rastlamamız mümkün değil. Bu yaptığımız çalışmalarda milletimizin, İzmirli hemşerilerin büyük bir teveccühünü görüyoruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, parti olarak her zaman vatandaşların içinde olduklarını, yapılan tüm çalışmaları onlara anlattıklarını kaydetti.

AK Parti'nin 21 yılda Türkiye'ye çok şeyler kazandırdığını vurgulayan Kırkpınar, "Tarımda, sanayide, sağlıkta, iç politikada, dış politikada bütün alanlarda, bütün sektörlerde 80 yılda yapılamayanları biz 21 yıllık sürede yaptık. Vatandaşımız da bunu görüyor. Daha yenisini, daha güzelini halkımıza sunmak istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da saha çalışmalarında vatandaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.