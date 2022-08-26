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ABD'nin TÜSİAD'a tehdit mektubu olay oldu! Bakan Nureddin Nebati'den açıklama

ABD'nin TÜSİAD'a tehdit mektubu olay oldu! Bakan Nureddin Nebati'den açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a 'Ruslarla çalışmama' konusunda uyarı içeren mektup göndermesiyle ilgili konuştu. Nebati, mektubun endişe yaratmasının anlamsız olduğunu belirterek "İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir." dedi.

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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) yaptırım uyarısı yaptığı mektup konuşulmaya devam ediyor.

Mektubun içeriğinde yer alan "Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın" ifadeleri tepki çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mektuba ilişkin sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesasından açıklama yapan Nebati, iş dünyasına destek çıktı. Nebati'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir"

 

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