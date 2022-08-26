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ABD'nin baskısı sonuç verdi! Çin'den Hong Kong geri adımı

ABD'nin baskısı sonuç verdi! Çin'den Hong Kong geri adımı

Wall Street Journal yayımlanan habere göre ABD'li müfettişlerin Hong Kong'a seyahat ederek ABD'de borsaya kote olmuş Çinli şirketlere hesap denetimi yapacak.

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ABD ve Çin, Wall Street Journal tarafından dün yayımlanan habere göre ABD'li müfettişlerin Hong Kong'a seyahat ederek ABD'de borsaya kote olmuş Çinli şirketlerin hesap denetimi kayıtlarını incelemesine olanak sağlayacak bir anlaşmaya yaklaştı.

İki ülke arasında şirketlerin mali denetimi hakkında süregelen anlaşmazlığın giderilmemesi halinde Çinli şirketler ABD borsalarından çekilmesi söz konusu olacak. Washington, ABD borsalarına kote Çinli şirketlerin bilançoların tümüyle denetlenebilir olmasını istiyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan habere göre Çinli düzenleyici kurumlar, New York borsasına kote olmuş Çinli şirketler ve onları denetleyen muhasebecilerin hesap denetim raporlarını Çin anakarasından Hong Kong'a taşımasını sağlayacak.

Halka açık şirketlerin muhasebe kayıtlarını denetleyen ABD'li PCAOB isimli kuruluşun müfettişleri de anlaşmaya varılması durumunda incelemeleri gerçekleştirmek üzere Hong Kong'a seyahat edecek.

Ay başında devletin sahip olduğu ve denetim kayıtları ABD'li düzenletici kurum tarafından inceleme altında olan 5 Çinli şirket, gönüllü şekilde New York borsasından çekileceklerini açıklamıştı.

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