Gülben Ergen'i konserde utandıran hareket! Detone olup sözleri unutunca bakın ne dedi?

Gülben Ergen geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleri ile buluştu. Konserin açılış şarkısını söylerken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Ergen, hem şarkıya erken girdi hem de detone oldu. Orkestrasını alarak sahneden ayrılan güzel şarkıcı bir süre sonra tekrar aynı şarkıyla sahneye geri döndü. Bu durumdan dolayı memnun olmadığını ifade eden Gülben Ergen'in detone olması ve sonrasında yaptığı açıklamalar olay oldu.

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Daha önce Düzce'de konser veren Gülben Ergen'in sahnede bayılması gündem olmuştu. Geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleri ile buluşan güzel şarkıcı sahnede talihsiz anlar yaşadı.

Sahne enerjisi ve güzelliği ile adeta büyüledi

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da geçtiğimiz akşam sahne alan Gülben Ergen, şarkılarıyla hayranlarının kulaklarının pasını silerken, sahne enerjisi ve güzelliği ile adeta büyüledi.

Detone olup sözleri unuttu

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Gülben Ergen, daha konserin hemen başında açılış şarkısını söylerken heyecandan detone oldu. Sesini kontrol edemeyen Ergen, orkestrasını alarak sahneden ayrıldı. Kısa bir süre sonra yeniden sahneye giriş yapan Gülben Ergen'in detone olmasının yanı sıra yaptığı açıklamalar da magazin gündemine bomba gibi düştü.

“Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz”

Konsere baştan başlayan ünlü şarkıcı konser sonrası gelebilecek eleştirilere karşı açıklamalarda bulundu. Ergen ''Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. 40 senedir söylediğim şarkıyı pat diye erken girmelere. Magazin bize neler diyecek? Desinler. Unutmuyoruz ki...'' diyerek konserine devam etti.

Sürpriz doğum günü pastası

25 Ağustos’ta yeni yaşına girmeye hazırlanan Gülben Ergen sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ergen açıklamasında; "Hem İstanbul’dayım hem en sevdiğim sahne Kuruçeşme Açıkhava. Burada olmayı çok seviyorum” dedi. “Doğum günüme çeyrek kala o yüzden de çok özel benim için” dediği Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sürpriz doğum günü pastasıyla yeni yaşını da kutladı.

Gülben Ergen’den tanyeli sürprizi

Bir döneme damga vuran sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden olan ve Avustralya’ya yerleşen dansçı Tanyeli, Gülben Ergen’i yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcının Kuruçeşme Açıkhava konserine davet ettiği Tanyeli, dans şovuyla kendine hayran bıraktı.

Kıyafetleri ve fit haliyle dikkat çekti

Konserinin başında talihsiz anlar yaşasa da güzel sanatçı, konserin ilk yarısında zincir detaylı yeşil ve mavi tonlarında bir elbise tercih ederken fit haliyle dikkat çekti. Konserin ikinci yarısında Gülşah Saraçoğlu tasarımı kırmızı straplez elbisesi ile zarif bir şıklığa bürünen Gülben Ergen, hem gözlere hem kulaklara hitap etti.

Gülben Ergen daha önce sahnede bayılmıştı

Geçtiğimiz aylarda Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede bayılmıştı. Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yapmış ve Ambulansa alınmıştı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçı, 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıkmıştı.