Bekir Bozdağ'dan Gülşen için 'hemen serbest bırakın diyen Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması sonrası Kılıçdaroğlu'nun hakim ve sacılara seslenerek "sanatçıyı hemen serbest bırakın!" çağrısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tepkisini çekti. Bozdağ, "İHL'lilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL'liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki 'Helalleşme' politikasında CHP, samimi değildir ve 'helalleşme'yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır" dedi.

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Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, geçtiğimiz aylarda bir konserde “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözleri bir anda ülke gündemine oturdu. Hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, dün hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

Karar sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gülşen'in imam hatiplilere aylar önce söylediği sözleri gerekçe gösterilerek tutuklatılmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çürükler, adiler, sürtükler, cibilliyetsizler" sözlerini hatırlatan CHP lideri, "Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

Tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHL'lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP'nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu? Yok. Buna şaşırdık mı? Asla. Bildik CHP işte." değerlendirmesinde bulundu.

Bir kez daha kınıyorum

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"İHL'lilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL'liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki 'Helalleşme' politikasında CHP, samimi değildir ve 'helalleşme'yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır. Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum.

Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, onları hedef gösteremez. Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarf edene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder."