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Kurtarılan sürücü eşini aradı: Alo Büşra sakin ol. Kaza geçirdim

Kurtarılan sürücü eşini aradı: Alo Büşra sakin ol. Kaza geçirdim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araçta çıkan yangından itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan sürücü Berk Aktaşçay, eşini arayarak moral verdi.

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Kaza gece 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.
İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Berk Aktaşçay (35) yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobil, iddiaya göre bir TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan araç bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarılan sürücü eşini arayarak, "Alo Büşra sakin ol. Kaza geçirdim. Toplanın İnegöl Devlet Hastanesine gelin. Oraya götürüyorlar." dedi.
Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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