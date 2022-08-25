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İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak kendini savundu

İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak kendini savundu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Anıtkabir ziyareti esnasında dil sürçmesi yaptığını belirten bir vatandaşa, Atatürk'ün annesine küfür ettiği gerekçesiyle yargılanan Hasan Akar üzerinden cevap verdi.

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Meral Akşener, bugün İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Sazlıbosna köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Kanal İstanbul sebebi ile derdi olan bir köyde olduklarını belirten Akşener, "Bana İYİ Parti Genel Başkanı olarak düşen bir görev var. Sizlerin söylediklerinin peşinden yürümek ve sizin isteklerinizin yerine getirilmesini sağlamak. Vatandaşın istemediği bir işin yapılmasının doğru olmadığına inananlardanız. Siyasetçinin görevi vatandaşın sesi olmaktır, vatandaşın derdine çare üretmektir" diye konuştu.

Dil sürçmesi hatırlatıldı

Bir kişinin "Sizin Anıtkabir ziyaretinizde dilinizin sürçtüğünü düşünüyorum. 'İman tazelemeye geldik' diye bir videonuz vardı. Sizden bunu duymak istiyorum" demesi üzerine konuşan Akşener, "İnşallah diğer herkesin de bu dil sürçmelerini görürsünüz, ben de çok mutlu olurum" dedi.

"Atatürk'ün annesine hakaret edildi"

"İman Allah'la tazelenir" diyen Akşener, "Ben Rumeli göçmeniyim. Biz Atatürk'ü çok severiz. Atatürk'ün anasına sövüldü bu ülkede. Atatürk'ün anasına 'Genelevde çalışıyor' dendi bu ülkede. Bir Allah'ın kulu 'Bu bir dil sürçmesi midir, bir hakaret midir, bir iftira mıdır?' demedi. Sonra aynı şerefsizi sarayda ağırladılar biliyor musun? Çok kafam attı o işlere" diye konuştu.

Neler yaşanmıştı?

Hasan Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili sözlerinin ardından yargılamış, ilk kararın bozulmasının ardından yeniden yargılama sonucu 31 Aralık 2018'de, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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