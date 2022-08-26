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Gülşen tutuksuz yargılanmak istedi; Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var

Gülşen tutuksuz yargılanmak istedi; Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var

İmam hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen, bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu olduğunu, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

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Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde kullandığı “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadeleri sonrası gelen tepkiler üzerine gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılığa sevk edildi.

Savcıya "Çocuğum var, tutuksuz yargılayın" dedi

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Gülşen'in, ifadesinde "Çocuğumun bana ihtiyacı var" dediği öğrenildi.

“Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” diyen Gülşen, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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