Türkiye'nin en zengin oyuncusu belli oldu! Tam bir servet

Gerek dünyadaki, gerek Türkiye'deki sanatçılar, en çok servetleri ile gündeme geliyor. Peki hangi oyuncu ne kadar para kazanıyor Hiç merak ettiniz mi?

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Dünya starlarının servetlerini belirleyen ‘celebsrevealed.com’ isimli site, Türk yıldızlarının kazançlarına ilişkin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Oyuncuların şu ana kadar rol aldığı projeler, yaptıkları reklam anlaşmaları ve rol aldıkları yapımların yurt dışı satışlarından aldıkları paylardan ortalama bir rakam belirleyen siteye göre Türkiye’nin en zengin oyuncusu belli oldu.

İşte Türkiye'de en çok kazanan oyuncuları

6 - Demet Özdemir

Demet Özdemir'in serveti 5 milyon dolar olarak açıklandı.

Demet Özdemir, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı.

5 - Serenay Sarıkaya

Güzelliği ve sesiyle büyüleyen başarılı oyunculuğu ile de ekranların aranan ismi olan Serenay Sarıkaya ise 6 milyon dolar.

Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve modeldir. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

4 - Hande Erçel

Aşk dizilerinin aranan ismi Hande Erçel'in serveti 8 milyon dolar.

Hande Erçel 24 Kasım 1993 Balıkesir doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. Çalıkuşu dizisi ile ekranlara merhaba dedi. Güneşin Kızları dizisinde 'Selin' karakteri ile de geniş kitlelerce tanındı. Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okuyor.

3 - Can Yaman

Can Yaman listenin 2'nci sırasına yerleşti. Yaman'ın serveti de 10 milyon dolar.

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmenidir. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur.

2 - Meryem Uzerli

Meryem Uzerli de listenin 2'nci sırasında yer aldı. 10 milyon dolar.

Meryem Sarah Uzerli, Türk-Alman oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteri ile tanınmaktadır.

1 - Kıvanç Tatlıtuğ

İnternet sitesine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye’nin en zengin oyuncusu. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar.