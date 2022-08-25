CHP’li Özgür Özel’den Gülşen’e: Maksadını aşmış bir espri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin, “Espri de olsa şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Maksadını aşmış bir espri” dedi.

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Türkiye bugün şarkıcı Gülşen’in imam hatiplilerle ilgili söylediği “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözlerini konuşuyor…

Konu CHP’nin toplantısında gündeme geldi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gülşen için “Tanımlama doğru değil” yorumunu yaptı.

“Maksadını aşmış bir espri”

Özel, şöyle devam etti:

“İmam hatipler, diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren yasayla kurulmuş, CHP döneminde kurulmuş ve dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eliyle ve denetimiyle öğretecekleri yetiştirmek üzere kurulmuş okullar.

Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de öyle bir, espri de olsa, şaka da olsa, tanımlama doğru değil. Nasıl bir açıklama yapıldı, bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri. Çok rahatsız edici şekilde insanların kalbini kırdı. Hızlı bir şekilde telafi edileceğini ümit ediyoruz. Biz de takip edeceğiz.”