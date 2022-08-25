Fatih Altaylı: Kasım'da erken seçim olursa şaşırmayın!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan flaş erken seçim iddiası geldi. Son olarak borçlara gelen affın ardından Fatih Altaylı, "Tüm bunlardan sonra Kasım ayında bir erken seçim olursa kimse şaşırmaz herhalde" diye yazdı...

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Hükümet tarafından dar gelirli vatandaşların icra borçlarına yönelik yeni bir paket hazırlandı. Paket kapsamında 6 milyon dar gelirli vatandaşın 30 milyar TL tutarındaki icralık borçları, devlet tarafından silinecek.

AK Parti'de önceki gün acilen toplanan seçim zirvesi ve ardından gelen af kararı erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde vatandaşı rahatlatmaya yönelik adımları tek tek sıralayıp "Kasın'da erken seçim olabilir" iddiasını gündeme getirdi. İşte Altaylı'nın o yazısı:

Seçim yakınlaşıyor galiba

Borçluların borçları ödeniyor, yeni kadrolar açılıyor, EYT sorununun çözüleceğine yönelik açıklamalar geliyor, giderlerse gitsinler denilen sağlık çalışanları için düzenlemeler yapılıyor…

Belli ki, seçim geliyor.

Tüm bunlardan sonra Kasım ayında bir erken seçim olursa kimse şaşırmaz herhalde.

Çünkü bu “seçim ekonomisinin” Haziran’a kadar etkisini koruması pek mümkün görünmüyor.