Taze anne Başak Dizer 4 ayda hamilelik kilolarından kurtuldu! O eski halinden eser kalmadı

6 yıldır evli olduğu Kıvanç Tatlıtuğ ile ilk çocuklarını 4 ay önce kucaklarına alan Başak Dizer hamilelik kilolarını verdi. Paylaştığı fotoğrafla ağızları açık bıraktı.

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Kurt Seyit ve Sura dizisinin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlayan ve 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve moda tasarımcısı Başak Dizer ilk çocukları Kurt Efe'yi nisan ayında kucaklarına alarak anne baba olma duygusunu tatmışlardı.

"Küçük Kıvanç"

Mutlu evlilikleri büyük aşklarıyla herkesi imrendiren ünlü çiftin evliliklerini taçlandıran bebekleri Kurt Efe çiftin Bodrum Yalıkavak'daki evinde görüntülenmişti. Minik bebek babasına olan benzerliğiyle herkesi şaşkına çevirmiş ve 'Küçük Kıvanç' yorumları almıştı.

Başak Dizer Kurt Efe'ye hamile kaldıktan sonra aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Şimdilerde 4 aylık olan oğluyla ilgilenen ünlü tasarımcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.

4 ayda eski formunda

Kişisel İnstagram hesabından Bodrum Yalıkavak'ta ayakta çekindiği bir pozunu paylaşan Başak Dizer'in aldığı bütün doğum kilolarından kurtularak kısa sürede eski formuna kavuştuğu görüldü.

45 yaşındaki taze anne Dizer'in 4 ayda verdiği kilolar sonrası verdiği o pozlarına çok sayıda beğeni gelirken takipçileri "Helal olsun", " Nasıl bu kadar hızlı kilo verdin" yorumları yaptı. İşte Başak Dizer'in o pozu...

Başak Dizer kimdir?

13 Nisan 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da LCC tasarım bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları alan Dizer Aşk-ı Memnu dizisinde stilistlik yapmıştır. İlk evliliğini Oren Fransez ile yapan ünlü tasarımcı 2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenmişti. Şimdilerde 45 yaşında olan Başak Dizer'in Kurt Efe Tatlıtuğ adında bir çocuğu vardır.