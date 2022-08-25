Harika Avcı kaç kere evlendi eşi kimdir? Harika Avcı'nın son hali ibretlik zenginlikten sefalete düştü

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Harika Avcı'nın biyografisi film gibi. 11 yaşında tütün fabrikasında çalışan Harika Avcı, yoksulluktan zirveye çıktı. Bir dönem zengin iş adamlarının gözdesi olan Harika Avcı, birikimlerini tutmayınca ömrünün son diliminde dibe vurdu. Şimdi kira yardımına muhtaç olan Harika Avcı bakın nasıl bir hayattan geliyor...

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Harika Avcı'nın evsiz kaldığı ve dibe vurduğu haberleri gündeme oturdu. Zengin sevgilileri ile bir dönem dillerde olan Harika Avcı, bir kez de evlenmişti. Harika Avcı şimdilerde beş kuruşsuz kaldığı ve alkolik olduğu haberleriyle gündemde. Harika Avcı kötü haldeki bir bodrum katı dairede bulunmuş ve bir yardım derneği ona el uzatmıştı. Sonrasında yaşananlar ise Harika Avcı için daha büyük bir yıkım oldu. İçiyor denilerek Harika Avcı'nın kira desteği kesildi. Harika Avcı da kayıplara karıştı. Seyhan Soylu ekrana çıkıp "görene' 10 bin dolar ödül vaat edince 'onur' kırıcı olayların fitilini ateşledi. Son olarak da Harika Avcı'ya ekrana çıkması karşılığında 20 bin dolar nakit para ve lüks bir ev teklif etti.

Harika Avcı nereli gerçek adı

Harika Avcı 2 Şubat 1960 doğumlu. Aslen İzmirli olan Harika Avcı'nın gerçek ismi ise Nermin Ocak... Harika Avcı'nın annesinin ismi ise Sabriye Ocak’dır. İlk okulu bitirdikten sonra ortaokuldan terk olan Harika Avcı, 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesi ile birlikte çalıştı.

Hayatını değiştiren olay

Film gibi bir hayat yaşayan Harika Avcı, fabrika işçisi olduğu günlerde bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey, bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin ya da bizim bildiğimiz ismiyle Harika Avcı, fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir. Kısa bir zaman sonra “gazinocu Nuri bey” gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e (Harika Avcı'ya), "Senin sesin ne kadar güzelmiş. Ajansa gelince tanışmak isterim," der. Nuri Bey de, tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e (Harika Avcı'ya) iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin (Harika Avcı'ya), gazinocu Nuri'yle tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Nermin'in (Harika Avcı'ya) adını Gönül Yazar, burnunu ve göğüslerini doktor Onur Erol, kilosunu Muzaffer Kuşhan, imajını ünlü fotoğrafçı Erol Atar değiştirir. Nermin artık 'harika' bir 'avcı' olmuştur.

Zengin sevgilileri oldu

Harika Avcı şöhret olduktan sonra yaptığı röportajlardan birinde birlikte olduğu ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfında okuyan İranlı bir genç olduğunu söyler. Şöhret olduktan sonraki ilk sevgilisi ise Türk Sanat Müziği'nin ünlü sesi Ahmet Özhan olmuştur. Bundan sonra zengin erkekleri seçecek, sürekli sevgili değiştirecek, bazı kişilerin deyişiyle bulduğu milyarder sevgililerinin 'iliğini sömürecektir'. Kendisi için yapılan bu benzetme, 5 Mart 1994 tarihli bir röportajında söyledikleriyle daha bir anlam kazanır. Şöyle demiştir Harika Avcı: "Benim için boy pos önemli değil. Bana göre cüzdanı dolu olan erkek yakışıklıdır."

Trilyoner Arap aşkı

Kuveytli trilyoner işadamı Bedii Cihanel, Harika Avcı'nın basına yansıyan en zengin sevgililerinden ilki olarak kabul edilir. Aşk yaşadığı kişiler arasında Futbolcu Rıdvan Dilmen, Aydan Şener'in eski eşi futbolcu Ayhan Akbin, Sezercik filmlerinden tanıdığımız Sezer İnanoğlu, fındık kralı Lokman Kondakçı, trilyoner işadamı Reha Süren, Nükhet Duru'nun eski eşi işadamı Dikran Masis, müzisyen Onno Tunç, Fedon, işadamı Bedri Deren, Oyuncu Cem Özer, Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar gibi isimler de vardır.

Harika Avcı'nın Layd'lik eğitimi

Harika Avcı'ya sevgilisi, trilyoner işadamı Reha Süren tarafından Londra'ya lisan ve lady'lik okuluna gönderilir. Avcı bir ay İngiltere'ye diğer ay Amerika ya da Fransa'giderek bir lady gibi yaşar. Bir yıl süren bu aşktan geriye lady Harika Avcı kalır. Denizli'nin sayılı zenginlerinden işadamı Kadir Aksu ile 8 yıl birlikte olur. Emirgan'daki köşk de bu cömert sevgilinin bir hediyesiydi. Ama o köşk de artık yok.

En seksi oyuncu olarak görüldü

Harika Avcı bir dönem 1980li yılların Türk Sineması'na seksi yıldız olarak damgasını vurdu ve bir çok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkardı ve prodüktörlüğünü, Neşe Karaböcek'in ve Gülden Karaböcek'in kocası olan 3 Kasım 2008'de vefat eden Atilla Alpsakarya yapmıştır.

Harika Avcı hiç evlendi mi eşi kimdir?

Harika Avcı cüzdanı dolu aşıklarla gençliğini geçirse de 2009 yılına kadar hiç evlenmedi. İlk ve son evliliğini kendisinden 20 yaş küçük menajeri ve bilgisayar yazılımcısı İbrahim Öztürk ile 14 Şubat 2009'da yaptı. Daha önce iki kez boşanma davası açıp sonra vazgeçen Harika Avcı, 25 Ocak 2015 tarihinde yine boşandı.

Harika Avcı'nın son hali maddi olarak dibe vurdu

Sinemadan ve şarkıcılıktan kazandığını yatırıma dönüştüremeyen Harika Avcı'nın maddi ve manevi anlamda dibe vurduğu söyleniyor. Umudum Olur musun derneği Harika Avcı'yı Kayışdağı civarında çok kötü bir bodrum katı dairede buldu. Ağabeyi Ahmet Önergil ile sefalet içinde yaşadığı söylenen Harika Avcı ve ağabeyi Bakırköy sahilinde deniz gören bir daireye dernek tarafından yerleştirildi.

Harika Avcı alkolden ayakta duramıyor

Harika Avcı bodrum katı daireden bu eve taşındıktan sonra yeniden gündeme oturdu. Bu kez Harika Avcı'nın sürekli sarhoş olduğu ayakta duramayacak kadar içtiği haberleri ortaya atıldı. Umudum Olur musun derneği de yaptığı ifşa ile bu haberleri doğruladı. Onların iddiasına göre Harika Avcı sürekli içiyordu ve ilaçta kullandığında ayakta bile duramıyordu. Dibe vuran Harika Avcı alkol sorunu yüzünden bir çok kez düşmüştü.

5 bin lira emekli maaşını reddetti

Harika Avcı için Umudum Olur musun derneği 5 bin lira devlet desteği imkanı sağlamış. Gururu sebebiyle Harika Avcı bu destek talebini kabul etmemiş ve parayı istememiş. Umudum Olur musun derneği Harika Avcı hakkında şu bilgiyi paylaştı: "Biz Harika Avcı'nın iyi bir şekilde yaşam sürmesi için elimizden geleni yaptık. Emekli maaşı bağlanması için görüşmeler yaptık. O zaman devlet desteğiyle 5000 TL emekli maaşı bağlanacaktı, Harika Hanım bunu kabul etmedi duyulur diye. O zaman bizde kira yardımını kestik".

Harika Avcı kayıplara karıştı

Harika Avcı devlet desteği olan 5 bin lirayı kabul etmeyince Umudum Olur musun derneği kira yardımını da kesmiş. İşte bu yardımın kesilmesinden sonra Harika Avcı'nın akibeti tam bir muamma oldu. Geçtiğimiz günlerde Harika Avcı'nın kayıp olduğu dahası ölmüş olabileceği haberleri medyaya yayıldı. Para ödülü ile aranan Harika Avcı ortaya çıkıp zehir zemberek bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

*"Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Daha önce de ‘Ulaştım programa gelecek’ dediniz. Ne zaman bana ulaştınız da ‘Geleceğim’ dedim? Reyting için, takipçi artırmak için gözünüz dönüyor. Ben bir döneme assolistliğimle damga vurmuş, albümleri, filmleri olan hatta programlar sunmuş biriyim. Beni dilinize dolamadan önce birkaç kez düşünün. En büyük servetim sesim ve sevenlerim. Sahneye dönmem de bir kararıma bakar. Aklım başımda çok şükür.”