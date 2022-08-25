Limonu tuzlayıp cam kaseye koyarsanız bakın neler oluyor? Faydaları saymakla bitmiyor

Birçok hastalığa ve soruna karşı şifası olduğu bilinen limonun tuzla karıştırıldığındaki faydasını duyanlar şaşkına dönüyor. İşte faydalarını duyunca hemen deneyeceğiniz tuzlu limonun faydaları...

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C vitamini açısından kişi sağlığına birçok faydası olan limon ve enfeksiyonla başa çıkmak için en güçlü bileşik olan tuzun hem bedenen hemde ruhen faydalarını duyunca inanamayacaksınız.

Tuz ve limonu aynı anda tüketemeyen kalp ve tansiyon hastaları için risksiz bir şekilde fayda sağlayan tuzlu limon karışımını baş ucunda bulundurmak son yılların en faydalı ve gözde trendlerinden.

İşte tuzlu limonu uyurken baş ucunuzda bulundurmanın faydaları...

-Sinüs yollarını temizler

Alternatif tıp uzmanlarının son yıllarda kesinlikle her bireyin uygulaması için uyardığı yöntemlerden tuzlu limon karışımı antioksiden ve antibakteriyel özelliğiyle havayı ve sinüs yollarınızı temizler ve nefes rahatlığı verir.

-Virüs oluşumunu engeller

Osmanlı döneminden bu yana en çok kullanılan tuzlu limon virüs temizlemek için birebir bir yöntemdir. Limonda da tuzda da bulunan antibakteriyel özellikleriyle odanın içinde virüs oluşumunu engelleyerek hastalıklara karşı savaşır.

-Kalp rahatsızlıklarını engeller

Limonun içerisinde yüksek oranda bulunan C vitamini kan akışını düzene sokar. Temiz hava ile birlikte kan akış hızının da düzenli olması hem kalp rahatsızlıklarını hem de cilt rahatsızlıklarını giderir.

-Enerji arttırır

Tuzlu limon karışımının gece boyu baş ucunuzda durması yaydığı koku ve içeriklerle odaklanmanızı kuvvetlendirir ve çabuk uykuya dalmanıza yardımcı olur. Uyku esnasında sinir sisteminizi yatıştıran tuzlu limon aynı zamanda odanızın havasını temizler, temiz bir hava solumak ise uyandığınızda vücut dinlenmişliğinizi arttırır ve enerjik uyanmanıza yardımcı olur.

-Böcek ilacı görevi görür

Yaz aylarında sesleriyle kaşıntılarıyla bizleri uyutmayan sivrisinek ve böcekleri odanızdan uzak tutmak için en etkili ve sağlıklı yöntem tuzlu limondur. Kokusu ve salgılarıyla yalnızca sivrisinek değil birçok böcek türünü bulunduğu ortamdan uzak tutar.