Dolar yükselmeye devam ediyor 2022 yılının rekorunu kırdı! İşte piyasalarda son durum

Merkez Bankası'nın piyasaları şaşkına çeviren 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18 lirayı aşan dolar yükselişini sürdürürken, 18.1750 lirayı görerek 2022 yılının rekorunu kırdı. Böylece 20 Aralık’ta 18.30’u gören doların yeni rekor kırmasına ramak kaldı.

Abone ol

Merkez Bankası'nın piyasaları şaşırtan 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18,10 barajını aşan dolar/TL yıl içi zirvesini yeniledi. Güne 18,15 liradan başlayan dolar/TL 18,1750 lira ile yeniden rekor kırdı. Güne 18,15 liradan başlayan dolar/TL 18,1750 lira seviyesini görerek yıl içi zirvesini yeniledi. Dolar 2021 Aralık'ında 18.30'u görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Dolar, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 14'ten 13'e çekmesinin ardından Aralık 2021'den bu yana ilk kez 18 lira seviyesini aşmış ve kısa sürede 18,10 barajını geçmişti. Aynı dakikalarda euro ise 18,18 lira seviyesinden işlem görüyor.

Banka hisselerinin önderliğinde BIST 100 endeksi yüzde 2’'yi aşan prim kaydetti. 5 yıllık CDS ise 22 baz puan düşüşle 718 baz puanda. Asya ve Avrupa’da hisse senedi endeksleri artıda işlem görüyor.

Altının onsu %0,7 yükselişle 1.763 dolardan alıcı buluyor. Gram altın 1030 liradan, çeyrek altın ise 1.684 liradan satılıyor. Dolar ve altın yarın ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Ekonomide Ağustos ayına ilişkin veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ediyor. Reel kesim güven endeksi iki yılın en düşük seviyesine inerken kapasite kullanım oranları düştü.