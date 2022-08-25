Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmasını beklerken, EYT ile ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

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EYT'liler ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi için çalışmalar devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yeni bir açıklama geldi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Masamızda sadece bir tane EYT formülü var' açıklamasını yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Bizi izlemeye devam edin"

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.