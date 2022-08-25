Sahayı birbirine katmıştı! Trabzonspor maçındaki o güzelin kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ikinci turu mücadelesinde Akyazı Stadyumu'nda Kopenhag'ı ağırlayan Trabzonspor'un maçında bir görüntü sosyal medyayı birbirine katmıştı. O görüntüdeki güzelin kim olduğunu duyanlar şaşkına döndü.

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Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Trabzonspor ile Kopenhag maçı esnasında ekranlara yansıyan bir görüntü bütün maçı birbirine kattı. Akyazı Stadyumunda gerçekleşen maçta çekilen o görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Mağlup oldu

Geçtiğimiz sezonun şampiyon takımı Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazanmıştı. Ligde Kopenhag'la eşleşen bordo mavili takım karşılaşma sonucunda sahalardan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Görüntüleri viral oldu

Trabzon'da gerçekleşen futbol mücadelesinde çok sayıda Trabzonspor taraftarı sahaları doldururken maç esnasında ekrana yansıyan bir görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Maçı izlemek için tribünlerde bekleyen iki Trabzonsporlu kadın taraftarın maç izlerken ki görüntüsü ekranlara yansıyınca o görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Güzelliğiyle dikkat çeken taraftarların kim oldukları merak edildi. Maçı izleyen Trabzonspor taraftarı kadının ‘Desire Cordero’ adlı model olduğu ortaya çıktı.

Bakın kimin eski aşkı çıktı!

İspanyol asıllı olan Desire Cordero 2014 yılında Miss Universe İspanya seçilmişti. Ünlü model hakkında öğrenilen bir gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. Desire Cordero'nun 2016 yılında dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve çekilen bir fotoğraflarıyla aşk kanıtlanmıştı. Twitter'ı birbirine katan güzel modelin Ronaldo'yla kısa süren aşkından sonra başka ünlü futbolcularlada aşk yaşadığı biliniyor.