Bunları hemen kontrol edin! Gizli kalp hastalığının en önemli belirtileri

Vücudunuzda sinsi bir şekilde ilerleyen bir kalp rahatsızlığınız olabilir. Belirli semptomlar gösterilmeyen bu ciddi hastalığı anlamak için bazı belirtileri sizler için derledik. Bu belirtilere sahipseniz, olası inme ve kalp krizi riskinizi önlemek için bir uzmana görünmenizde fayda var... Unutmayın ki, erken teşhis hayat kurtarır.

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Zamanında teşhis koyulup tedavi edilmeyen kalp rahatsızlıkları, çoğu kanser türünden daha tehlikeli olabiliyor. Erken tedavi edilmeyen bütün hastalıklar gibi kalp hastalıklarında hayatı önem taşır. Tespit edilmesi zor olan gizli kalp hastalıklarını anlamanın bir yolu var mı? Ya şuan biz kalp rahatsızlığına sahipsek... Erken teşhis koyulmayıp, bir an önce tedaviye başlanmayan kalp hastalıkları felç geçirme riskini büyük oranda arttırıyor. Bu ölümcül hastalık ise, rutin sağlık kontrollerini aksatan kişilerde daha çok görülüyor. Rutin kontrolü aksayan kişinin hastalığı erken bir zamanda tespit edilemiyor ve bu durum da ciddi riskler doğuruyor.

Erken teşhisin önemi

Her hastalığın en önemli durumlarından bir tanesi erken teşhistir. Erken teşhis edilen hastalıklar, vücuda ciddi zararlar vermeden tedavi edilebilir. Özellikle kanser türü hastalıklar için çok daha fazla önemli olan erken teşhis ve tedavi, kanser hücrelerinin vücuda yayılmasını önler ve kişinin bir an önce sağlığına kavuşabilmesini sağlar. Kanser ve diğer bütün hastalıklarda doktor tedavisinin erkene alınabilmesi için, hastalığın erkenden fark edilmesi gerekmektedir. Bunlar için, kişinin kendi vücudunu dinleyebilmesi de gerekir. Vücudunu dinleyebilmesi, bir şikayeti olduğu durumda doktora gitmeli ve sağlığına önem vermelidir. Geç teşhis ve tedavi edilen ufacık hastalıklar bile hayati önem taşıyabilir. Doktor kontrolünü aksattığınız takdirde vücudunuzda bilmediğiniz hastalıkların yaşayabilmesine olanak sağlamış olursunuz ve geri dönülmeyecek ciddi zararlar görebilirsiniz. Kontrolünüzü ve tedavinizi aksatmayın, sağlığınıza önem verin. Unutmayın ki sizden bir tane var...

Kalp kapağı hastalığı nedir?

Kalpteki kapak yapısının bozulması ve işlevini yapamaz hale gelmesi neticesinde, kalp kapak hastalığı meydana gelir. Kapakçıklarda hastalık iki şekilde görülür; kapağın daralması ve/veya yetmezliği (geriye doğru kan kaçırması). Kapak hastalıklarının nedeni genellikle genetik, ileri yaş, enfeksiyon, kalp kası hastalıkları gibi birçok şey olabilir.

Kalp işini düzgün yapamadığı için rutin çalışırken üzerine daha fazla yük binecek ve böylelikle daha fazla zorlanacak ve yorulacaktır. Bu hayati organa daha fazla yük binmesi, üzücü ve ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu rahatsızlığı yaşayanlar kendilerini daha yorgun hisseder ve nefes almakta güçlük çekebilirler.

Kalp kapağı hastalıklarının bazı belirtileri:

- Hızlı yorulma

- Halsizlik

- Kalp çarpıntısı

- Tıkanma hissi

- Nefes darlığı