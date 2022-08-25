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Motorine yeni zam! Dün gece 95 kuruş zam gelen motorine bu gece yine kallavi zam var!

Motorine yeni zam! Dün gece 95 kuruş zam gelen motorine bu gece yine kallavi zam var!

Dün gece yarısı 95 kuruş zamlanan motorine 26 Ağustos 2022'den (bu gece yarısından) itibaren geçerli olmak üzerebir zam daha gelecek. Son iki haftada motorine beşinci kez zam gelmiş olacak. Motorinin litre iyatı tekrar 27 liraya dayanacak.

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Petrol ve döviz kurlarındaki artışın yanı sıra Avrupa'da başgösteren enerji krizine alternatif olarak motorine yöneliş motorin fiyatlarına gün aşırı zam gelmesine neden oluyor. Dün gece yarısı zamlanan motorine bu gece yarısı bir zam daha gelecek.

Motorine 87 kuruş zam geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek. Motorine dün gece de 95 kuruş zam gelmişti. Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.

Motorine 2 haftada 5. kez zam geliyor

Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş, 20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos’ta 95 kuruş zam geldi. Bu geceki zamla birlikte motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam gelmiş olacak.

Zamlı motorin fiyatları ne kadar olacak?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,85 TL'ye, Ankara'da 26,96 TL'ye, İzmir'de 26,98 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL, Ankara'da 21,28 TL, İzmir'de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor.

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