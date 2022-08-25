Eski eşinin sevgilisi tarafından darp edilmişti! İzzet Antebi soruları yanıtlamak istemeyince muhabirlerin üstüne yürüdü!

Eski eşi Didem Sarı'yla arasındaki sular bir türlü durulmayan ünlü iş insanı İzzet Antebi ve sevgilisi Tuvana Türkay Yeniköy'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını cevaplamak istemeyen Antebi kameramanın üzerine yürürdü.

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2009 yılında nikah masasına oturduğu eski eşi Didem Sarı ile aralarındaki savaş bir türlü dinmeyen iş insanı Moris Antebi'nin oğlu İzzet Antebi geçtiğimiz akşam Yeniköy'de oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile görüntülendi.

Mahkemelik olmuşlardı

İzzet Antebi geçtiğimiz haftalarda Didem Sarı tarafından ünlü manken Çağla Şikel'le olan eski mesajlarının ifşalanmasıyla iddiaları reddedip soluğu mahkemede almıştı. Geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Didem Sarı'dan şikayetçi olmuştu.

Ardından haziran ayında İstinye'de bir mekandan çıkarken eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen genç bir adam tarafından saldırıya uğramış ve "Yediğin dayağın daha beteri gelecek" tehditi almıştı. Antebi eski eşi ve sevgilisi yüzünden tekrardan savcılığa başvurdu.

Baş başa gece yürüyüşü

Antebi bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Tuvana Türkay ile ilk kez Bodrum'da tatil yaparken görüntülenmiş ve ikilinin samimi pozları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dün gece Yeniköy'de birlikte gece yürüyüşüne çıkan taze çift basın mensupları tarafından çekildiklerini fark edince hiç görülmedik tepkiler verdiler.

Hızlı adımlarla Antebi'nin Yeniköy'deki evine girmeye çalışan çiftten Antebi basın mensuplarının görüntü almaması için bir ara sevgilisi Tuvana Türkay'a siper oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemeyen ünlü isimler "Konuşmayacağız, çekmeyin! Allah Allah!" diyerek muhabirlere bağırdı.

Muhabirlerin üstüne yürüdü

Antebi kendisine yöneltilen Çağla Şikel'le olan mesajları ve Didem Sarı ile mahkeme olaylarıyla ilgili soruları cevapsız bırakırken bir ara sinirlenerek muhabirlerin üzerine yürüdü.