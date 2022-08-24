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Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı

Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla yaptığı hitap etti.

Zelenskiy konuşmasında, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı.

İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnkiy, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı.

Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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