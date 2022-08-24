Muzun iyisini değil yeşilini yiyin doktorların bile bulamadığı bir hastalığı önlüyor

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma yeşil muzun eşsiz değerini ortaya çıkardı. Bundan böyle marketten yetişmiş sarı muzlar yerine yetişmemiş ham muzları seçin. Uzmanlar günde bir tane de yeşil muz yenmesini istiyor. İşte yeşil muzu hayatınıza sokacak en önemli faydaları...

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Markete her gittiğinizde eminiz en sarı olan olgunlaşmış muzları satın alıyorsunuzdur. Kimse yeşil ham muz almak istemez. Meğer şifa yetişmişinde değil yeşil muzdaymış. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, tam olgunlaşmamış yeşil muz yemenin kanser ile mücadelede etkili olduğu açıklandı.

Yüzde 60 kanseri önlüyor

Newcastle ve Leeds Üniversitelerindeki uzmanlar tarafından yürütülen ve Cancer Prevention Research dergisinde yayımlanan çalışmada, yeşil muzlarda bulunan nişastanın kanser türlerini yüzde 60’tan fazla azaltabildiği belirtildi.

Doktorların tespit edemediği kanseri önlüyor

Araştırmada olgunlaşmamış muzda bulunan nişastanın doktorların tespit edilmesi ve teşhis edilmesi zor olan bağırsağın üst kısmındaki kanserler ile mücadelede önemli etkilere sahip olduğu vurgulandı.

Araştırma sonucu bomba

Özellikle kalın bağırsak ve rektumda kanser riskini artıran kalıtsal bir hastalık olan Lynch sendromlu yaklaşık bin hasta üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılar iki yıl boyunca aşırı olgunlaşmamış ve hala yeşil olan bir muz yemekten elde edilene eşdeğer miktarda nişasta aldılar.

Araştırmanın sonunda nişastanın bağırsaktaki kanserleri etkilememesine rağmen, vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerin görülme sıklığını yarıdan fazla azalttığı ortaya kondu.

Yeşil muzda yer alan nişasta miktarının mide, safra kesesi ve pankreas kanseri ile mücadelede etkili olduğunun altı çizilen araştırma ile ilgili konuşan Newcastle Üniversitesi'nde insan beslenmesi profesörü John Mathers, “Alınan nişasta oranının vücutta 10 yıl boyunca etkili olduğunu tespit ettik” derken, dirençli nişastanın bağırsaktaki DNA'ya zarar verdiği ve sonunda kansere neden olduğu bilinen safra asitlerinin sayısını azaltarak kanser gelişimini azaltabileceğini düşündüklerini söyledi.