BIST 3.060
DOLAR 18,16
EURO 18,07
ALTIN 1.022,04
HABER /  EKONOMİ

Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması

Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi.

Abone ol

Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilan Çiçek sağ gösterip sol vurdu! Kusursuz Kiracı dizisiyle beklenirken yeni projesi çıldırttı
Dilan Çiçek sağ gösterip sol vurdu! Kusursuz Kiracı dizisiyle beklenirken yeni projesi çıldırttı
Kiloları verince açıldı! Pelin Karahan beline kadar dekoltesiyle bir kez daha fiziğini kanıtladı
Kiloları verince açıldı! Pelin Karahan beline kadar dekoltesiyle bir kez daha fiziğini kanıtladı
Korku filmi gibi hayatları var! İşte tarihin en azılı seri katilleri
Korku filmi gibi hayatları var! İşte tarihin en azılı seri katilleri
Kediler hakkında duyacağınız bu gerçekler sizi şok edecek! Nesilleri tükenirse dünyanın sonu gelir
Kediler hakkında duyacağınız bu gerçekler sizi şok edecek! Nesilleri tükenirse dünyanın sonu gelir
Temizlik yaparken buldu, satın aldığı dükkandan servet çıktı
Temizlik yaparken buldu, satın aldığı dükkandan servet çıktı
Kılıçdaroğlu: Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin Nassmış Erdoğan kim Nass kim?
Kılıçdaroğlu: Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin Nassmış Erdoğan kim Nass kim?
Alp Navruz'a adeta teklif yağdı! 30 proje içinden bakın hangisini seçti
Alp Navruz'a adeta teklif yağdı! 30 proje içinden bakın hangisini seçti
45 milyonluk bütçe ayrıldı, bu adaya taşınan kişilere 270 bin TL veriliyor
45 milyonluk bütçe ayrıldı, bu adaya taşınan kişilere 270 bin TL veriliyor
Bamyada öyle bir şey var ki hiçbir sebzede yok Prof. Erkan Topuz; kanseri bile durduruyor
Bamyada öyle bir şey var ki hiçbir sebzede yok Prof. Erkan Topuz; kanseri bile durduruyor
AFAD'dan 11 ilin valiliklerine acil uyarı mesajı gönderdi! 2 güne dikkat edin
AFAD'dan 11 ilin valiliklerine acil uyarı mesajı gönderdi! 2 güne dikkat edin