Kediler hakkında duyacağınız bu gerçekler sizi şok edecek! Nesilleri tükenirse dünyanın sonu gelir

Her gün sokakta gördüğünüz ya da kiminin evinde bir ya da birden fazla bulunan kediler hakkındaki bu gerçeği öğrendiğinizde şok geçireceksiniz. Birçok insanın en sevdiği canlı olan kedilerin biz farkında olmadan hayatımızı ne kadar çok etkilediğini biliyor muydunuz? Aniden yok olsalar ya da nesilleri tükense dünyada dengeler nasıl değişir hiç düşündünüz mü? İşte sizi şaşırtacak gerçekler...

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Kediler, belki de insanlarla en çok iç içe olan hayvanlardır. Kimisi uzaktan sever, kimisi ise evinde besler... İnsanların hayatı için kimsenin bilmediği çok önemli katkılarda bulunan bu canlıların nesli tükenirse neler olur diye daha önce hiç düşündünüz mü? Chip Online'da yer alan habere göre uzmanlar, tüm kedilerin aniden yok olması ya da kedilerin neslinin tükenmesi durumunda, dünyada bütün dengelerin bir anda bozulacağı ve işlerin hızla cehenneme dönebileceğini söylüyor.

İster evcil olsunlar, ister sahipsiz ve başıboş olsunlar, kedilerin hayatta kalmak ve yaşamını sürdürebilmek için sizin yiyecek ve çöplerinize bağımlı olduklarını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak kediler, avlanma yeteneğine sahip canlılardır.

''Yalnız hayvanlar olarak hayatta kalabilirler''

Veterinerlik profesörü ve Purdue Üniversitesi İnsan-Hayvan Bağları Merkezi'nin direktörü Alan Beck: ''Onlar küçük hayvanların en çok korkması gereken avcılar. İhtiyaç duyduklarında, av az olsa bile yalnız hayvanlar olarak hayatta kalabilirler.'' diyor.

Kediler olmasaydı ne olurdu?

Ahırlardaki ve tahıl depolama alanlarındaki fareleri ve sıçanları öldürebilen kediler, bu zararlı canlıları kontrol altında tutabilmek adına insanlar için hayati bir önem taşıyor. Örnek vermek gerekirse; Hindistan'da, kedilerin kemirgenler nedeniyle oluşan ciddi miktardaki tahıl kaybını azaltmada önemli bir rol oynadığına inanılıyor.

Başka bir bakışla, insanların kedileri beslediğine bir açıdan doğru olabiliriz. Fakat kediler hayatta olmasaydı, insanlar en başta daha az yiyecek bulabilirlerdi.

Kediler aniden ortadan kaybolursa...

Kediler aniden ortadan kaybolursa ya da nesilleri tükenirse kemirgen popülasyonu ne kadar hızlı artar?

Büyük Britanya'da 1997 yılında yapılan ilk araştırmada, ortalama yaş ve büyüklükteki bir ev kedisinin altı ay içinde eve 11'den fazla ölü hayvan (fareler, kuşlar, kurbağalar ve birçok çeşit) getirdiği tespit edilmiştir.

Bu araştırmanın sonunda yapılan tespit, İngiltere'deki 9 milyon kedinin toplu olarak yılda 200 milyon civarında küçük avlarını kolaylıkla öldürdüğü anlamın taşıyor. Üstelik bu sayıya kimse fark etmeden öldürdükleri avlar dahil değil...

Kemirgen popülasyonu artarsa...

Dünyada kemirgen popülasyonu arttığı takdirde, bir dizi başka ekolojik etkiler de tetiklenecektir. 1979'da Yeni Zelanda'da yapılan başka bir araştırmada, kedilerin küçük bir adadan başka bir yere geçtiğinde, adadaki yerel sıçan popülasyonunun hızla neredeyse dört katına çıktığı ortaya çıkarılmıştır.

Kedilerin gitmesinden sonra artan sıçan popülasyonundan dolayı da, yumurta farelerinin avladığı deniz kuşlarının popülasyonunun fark edilir oranda azaldığı gözlemlenmiştir.

Dünyadaki yaklaşık 220 milyon evcil kedinin tümü yok olursa ya da nesilleri tükenirse, deniz kuşu popülasyonlarının da dünya çapında yok olması kuvvetle muhtemeldir.

Yani kediler dünyada olmasaydı, zincirleme bir reaksiyonla pek çok hayvan türü de olmayabilirdi. Sevimli dostlarımıza sevgimizi hissettirelim... Giderlerse dünya bambaşka bir hal alabilir.