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Fransızlar şok oldu! Yangınları çıkaranın kimliği şaşkına çevirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransızlar şok oldu! Yangınları çıkaranın kimliği şaşkına çevirdi

FRANSA'da 2019-2022 yıllarında Haute-Vienne'de 20 kadar yangını çıkarmakla suçlanan 68 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı belirtildi.

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Fransa'da 20minutes sitesinin haberine göre, temmuzdan bu yana bölgede başlayan çok sayıda yangınla ilgili soruşturmada, bir kadının söz konusu yerleri kundakladığına ilişkin bilgiler elde edildi.

Gözaltına alınan kadının verdiği ifadede, söz konusu yangınları çıkardığını itiraf ettiği belirtildi.

20 kadar yangını başlatmış

Araştırma neticesinde kadının 2019-2022 yıllarında 20 kadar yangını başlattığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Limoges kentinde 13 Ocak 2023'te hakim karşısına çıkacak zanlının duruşma tarihine kadar gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Birçok kişi gözaltına alınmıştı

Ülkede bu yıl başlayan ve on binlerce alanın kül olduğu çok sayıda yangın nedeniyle birçok kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'daki 10 yangından 9'unun kundaklama yoluyla çıktığını, ülkede günde 200 kadar yangının baş gösterdiğini, bunların büyük bölümünün hızla söndürüldüğünü belirtmişti.

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