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ABD'den YPG'ye yeni destek! Silah yüklü 80 tırdan oluşan konvoy görüntülendi

ABD'den YPG'ye yeni destek! Silah yüklü 80 tırdan oluşan konvoy görüntülendi

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusundaki hareketlilik son dakika itibarı ile devam ediyor. Son olarak ABD, 80 tırdan oluşan silah ve malzeme yüklü konvoyu Suriye'nin kuzeydoğusuna gönderdi.

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Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 80 tırdan oluşan silah, mühimmat, araç ve lojistik malzeme yüklü yeni bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yaptı.

Konvoy Haseke'nin Kamışlı ilçesinden geçerken görüntülenirken, ABD'nin, bu yıl terör örgütünün işgalindeki bölgelere gönderdiği askeri malzeme yüklü tır sayısı 1205'e ulaştı.

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini değerlendiren Coşkun Başbuğ, "ABD'nin bu bölgeden çıkmamak için her şeyi yapacağını, her riski göze alacağını bilmekte fayda var." dedi.

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor.

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