Hillary Clinton'dan 'aldatılma' çıkışı! Sürekli aldatan bir kocayı affetmek herkes için doğru değil

ABD eski Başkanı Bill Clinton'un eşi eski First Lady ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yayınlanacak yeni bir dizi için yaptığı röportajda Bill Clinton tarafından sürekli aldatıldığı imasında bulundu. Hilary Clinton, birden çok kez aldatan bir eşle evli kalmanın 'herkes için doğru olmadığını' söyledi.

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ABD'nin 42. Başkanı olarak 1993 ila 2001 yılları arasında görev yapan Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton, çevrimiçi içerik platformu Apple TV+'da 9 Eylül'de yayınlanacak olan Gutsy dizisinde ailesine ve hayatına dair detayları anlattı. Hillary Clinton, dizide kızı Chelsea ile birlikte Goldie Hawn, Kim Kardashian, Jane Goodall ve Megan Thee Stallion gibi kadın ünlülerle röportaj yaptı.

Benimki 'cesur' bir karardı ama...

Dizide röportajına yer verilen Reverend Whittney Ijanaten, Bill Clinton'ın Monica Lewinsky ile olan ilişkisine atıfta bulunarak, "Başından beri göz önünde olan bir evliliğiniz var. Yaptığın en cesur şeyin evliliğini sürdürmek olduğunu söylemiştin" dedi.

Eşi Bill Clinton'ın birden çok kez ilişki skandallarıyla gündeme gelmesine rağmen evliliğini sürdürme kararı vermesinin 'cesur' bir adım olduğunu kabul eden Hillary Clinton, "Ancak bu herkes için doğru bir karar olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Olanlara rağmen nasıl mümkün oldu?

Daha sonra Entertainment Weekly'ye konuşan Ijanaten ise, "Doğaüstü gibi olan biriyle insan olabilmek gerçekten güzeldi. Röportaj Whittney ile Dışişleri Bakanı Clinton arasında değildi. İki kadın arasındaydı. Şunu bilmek istedim, (olanlara rağmen) evliliği sürdürebilmek nasıl mümkün oldu?" dedi.

Dizide röportajlarına yer verilen Kim Kardashian hapishane reformu, Goodall ise çevrecilik konusunda görüşlerini paylaştı. Clinton, dizinin 'daha cesur olmamız için bize ilham veren kadınlara ışık tutmayı' hedeflediğini belirtti.