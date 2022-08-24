Çocuktan Al Haberi'nin sevimli Efe'si kocaman oldu! Son halini gören şok oluyor "Aslan gibi olmuş"

2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programında sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile tüm dikkatleri çeken Çitos Efe sevimliliği ile yıldızlaşmıştı. Çocuk yıldızın şimdiki halini görenler ise gözlerine inanamadı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara yorum yapan kullanıclar ise "Aslan gibi olmuş" dedi. İşte Çocuktan Al Haberi'nin sevimli Efe'sinin son hali...

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2016 yılında Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi programında yıldızı parlayan 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Şimdiki halini görenler ise gözlerine inanamadı.

Çocuk yıldız artık kocaman oldu

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi yarışmasının yıldız ismi 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit artık büyüdü. Yemeğe olan düşkünlüğü, sempatik tavırları ve şivesiyle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Çitos Efe'nin yıllar içerisindeki değişimi görenler gözlerine inanamadı. 11 yaşına girdiği görüntüsü yıllar sonra tekrar gündem oldu. Son halini görenler ise adeta şok oluyor...

"Aslan gibi olmuş"

Yeni görüntüsüyle gündem olan sevimli Efe'nin Instagram hesabı ailesi tarafından yönetiliyor. 11 yaşına giren Efe Koçyiğit okulundan kalan zamanında birbirinden eğlenceli videolar çekiyor ve paylaşıyor. Çitos Efe lakabıyla ünlenen Efe Koçyiğit'in uzayan boyu ve saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Koçyiğit'in son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Maşallah kocaman delikanlı olmuşsun", "Aslan gibi olmuş" ve "Gözümün önünde büyüdün" yorumunu yaptı.

'Çitos Efe' Efe Koçyiğit kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programına yıldızı parlayan ve Çitos Efe’nin asıl ismi Muhammed Efe Koçyiğit'tir. Erzurum şivesi, kendine özgü figürlerle oynadığı oyunları ve sempatik tavırlarıyla kısa bir zaman içerisinde herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Aslen Erzurumlu olan ve her defasında ‘Dadaş’ olduğunu belirten genç yıldız 2011 yılında dünyaya geldi. İlk olarak Youtube’taki videolarıyla tanındı. Özellikle "Çek Tulumbayı" şarkısını söylediği videosu izlenme rekoru kırdı. Yemek yemeyi çok seven Çitos Efe, Çocuktan Al Haberi Ünlüler programına dahil olduktan sonra şöhretini katladı. Efe Koçyiğit'in programdaki eğlenceli yemek sohbetleri sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.

İştahıyla gündeme gelen Efe Koçyiğit’in ailesine dönemin yetkili bakanlığı müdahale ederek aileye çocuklarının ekonomik olarak sömürülmelerini engellemek istemiş ve obezite konusunda Efe'nin ailesine uyarıda bulunulmuştu.

İşte Efe Koçyiğit'in son hali...

Çitos Efe'nin 11 yaşındaki büyümüş hali sevenlerini şaşkına çevirdi.

Efe'nin uzayan boyu ve saçları dikkat çekti.

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