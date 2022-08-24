Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Avrupa'da insanlar sokaklara dökülmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair mesajlar verdi. Vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ettiklerini belirten Erdoğan, "Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın gündeminde enerji krizi ve enflasyon sorunu vardı. Ekonomik verilerin olumlu geldiğini söyleyen Erdoğan, "Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi hedefi

"Ülkemize geçtiğimiz 20 yılda eğitimden sağlığa güvenlikten ulaştırmaya enerjiden sanayiye her alanda kazandırdığımız altyapı bugün önümüze çıkan tarihi fırsatı değerlendirebilmemiz içindir. Hiçbir bireysel siyasi, ideolojik, sosyal çıkar kaygısı bunun önüne geçemez. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktan daha büyük ideal, ülkü ve onur olabilir mi? Bizim mücadelemizin tek gayesi budur. Sizlerden büyük hedeflere destek vermenizi bekliyorum.

"Ülkenin bekası meselesidir"

Kimi zaman sosyal fay hatları harekete geçirilerek, kısır siyasi çekişmeler körüklenerek, darbelerle milli irade çiğnenerek oynanan oyunun amacı aynıydı. Asırlık sıçrama gerçekleştiren ülkemizin aynı oyunlarla yolundan çıkarılmasına, kazanımlarından edilmesine izin veremeyiz. Mesele siyasi rekabet değil, ülkenin bekası meselesidir.

Vergi konusunda yasal düzenleme

Özellikle de işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak, bazı avukatlık firmalarının alavere dalavere yapmak suretiyle, onların güya haklarını alıp iade edeceklermiş gibi oradan imkan yaratma çabaları karşısında bakanlarıma söylüyorum, hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenlemeyse yasal düzenleme, bu adımı atacağız. Vergi konusunda Hazine Bakanımız hiç gecikmeden, Meclis'in açılmasını beklemeden, süratle adım atıp bunun çıkışını da bakanlığımızın sağlaması gerekir.

"Enflasyon, faiz sorunumuz yok mu, var"

85 milyon vatandaşın her birinin bugüne ve geleceğe aynı yaklaşımla bakacağına yürekten inanıyorum. Küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin farkındayız. Felaket tellallığı yapanlar milletin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon, faiz sorunumuz yok mu, var. Elimizdeki fırsatlar öyle büyük ki, bunlara takılıp kalırsak bunlara yazık ederiz. Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan.

"Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz"

Gerçek öyle mi? Tarımda rekolte elde ettiğimiz, alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz dönem yaşıyoruz. Turizmde başarılı sezon geçiriyoruz. Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Gemiler, uçaklar, kamyonlar mal taşımaya yetişemiyor. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. 31 milyon istihdamla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız.

Avrupa ile Türkiye arasında enflasyon karşılaştırması

Diyorlar ki onlarda enflasyon yüzde 9 bizde 80'e dayandı. Onlardaki 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki, bunu masaya yatıracaksın. Biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdı. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı. Piyasaya para basanlar şimdi bunun bedelini nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyorlar. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ekonomi politikamızı uygulamayı sürdürüyoruz.

Banka kredilerine ulaşım sorunu

Banka kredileri konusunda yaşanan sorunun nedeni ekonomi politikası değil. Bu sorunu en kısa sürede kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum. Bakış açımızı değiştirdiğimiz moral bozukluğunu dayatanlar umutlarımızı güçlendiren bir tablo çıkıyor. Eksikleri tamamlayarak hataları düzelterek yeni projeler geliştirerek ülkemizi önce 2023'e ardından da 2053'e uzanan yola güvenle çıkacağız.