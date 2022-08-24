Resimli e devlet isim değiştirme başvurusu! Adı Satılmış soyadı deli, top olan hemen başvursun
E devlet üzerinden isim ve soy isim değişikliği artık mümkün. E devlete girip sadece başvuru yaparak adınızı soyadınızı değiştirebiliyorsunuz. Sadece kendi adınızı da değil çocuklarınız için de başvuru yapabilirsiniz. Bunun için mahkeme kararı gerekmiyor. Peki e devlette isim değişikliği nasıl yapılıyor başvuruyu yapmak için nereye giriş yapacaksınız. E-Devlet isim değişikliği ile ilgili tüm adımları sizin için görselleriyle birlikte hazırladık. İşte e devletteki çok kolay isim değişikliği.
Beğenmediğiniz isminiz ya da gülünç ve edebe aykırı olan bir soy isminiz mi var? Artık mahkeme kararı olmadan e-devlet üzerinden bir kaç adımda isminizi ve soy adınızı değiştirebilirsiniz. E-Devlet üzerinden başvuru yapmak çok zor değil, ad soyad değiştirme işlemi hiç gözünüzü korkutmasın. Teknoloji ile arası iyi olmayanlar için e devlet üzerinden isim değişikliği yapmayı resimleri ile birlikte sizin için hazırladık. e-devletten isim ve soy ad değişikliğini Nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü sisteminden yapılıyor. Bunun için de e devlete girmeniz gerekiyor. Peki e devlette ismimi nasıl değiştireceğim istediğim her ismi seçebilir miyim başvuru şartları neler diyorsanız tüm bilgileri sizlere aktaralım.
E-Devlet isim - soy isim değişikliği
Türkiye vatandaşları için isim ve soy isim değişikliğinde bugüne kadar mahkeme kararı isteniyordu. Ancak bir süreliğine mahkeme kararı olmaksınız isim ve soy isim değişikliğini e devlet üzerinden bir başvuruyla yapabileceksiniz. Bunun için 24 Aralık 2022'ye kadar e devlet üzerinden isim değişikliği başvurusu yapmanız gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularını e-devlet aracılığıyla alıp istenen isim ve soy ismi veriyor. Peki her isteyen ismini ya da soyadını değiştirebiliyor mu isim değişikliğinin başvuru şartları neler?
İsim soy isim değişikliği başvuru şartları neler?
Mahkeme kararı olmadan e devlet üzerinden isim değişikliğinin belirli şartları var. İsim ya da soy isim değişikliği için bir defaya mahsus değişiklik hakkı var. İsim değişikliğinin şartı ise genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadına sahip olmak. Bu kurallara uyan isim ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek. Peki hangi isimler bu kıstasa giriyor, gülünç ya da yazım hatası olan ad ve soyadın örnekleri neler? Gülünç, ahlaka aykırı yazım hatası olan isim ve soy ad örneklerini de sizlere sunalım ki kafanız karışmasın.
E-Devlette en çok değiştirilen isim örnekleri
İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 134 bin 818 kişinin ismi değiştirildi.
En çok değiştirilen erkek isimleri : Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında, 946 Yunis-Yunus, 588 Ümüt-Ümit, 770 Memet-Mehmet, 340 Abubekir-Ebubekir, 298 Ferat-Ferhat, 218 Çoşkun-Coşkun oldu.
En çok değiştirilen kadın isimleri : Kadınlarda ise 971 Sümeyya-Sümeyye, 276 Keziban-Kezban, 592 Firdes-Firdevs, 441 Sadet ise Saadet oldu.
E-Devletten isim değişikliği yapacaklar için örnekler verildi. Hangi isimleri değiştirebilirsiniz işte örnekleri:
*Ad ve soyadında noktalama işareti, harf ve düzeltme işareti eksiklikleri bulunanlar ve değiştirmek isteyenlere örnek olarak şöyle: "Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil"
*Edebe uygun olmayan isim örnekleri : "Yalak", "Kalas", "Sıçan", "Deli", "Koyun", "Top", "Boynuz", "Ördek" isimlerine yer verildi.
*Ayrı yazılmış isim örnekleri : (Ayşe Gül/Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can)...