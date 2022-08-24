Resimli e devlet isim değiştirme başvurusu! Adı Satılmış soyadı deli, top olan hemen başvursun

İsim soy isim değişikliği başvuru şartları neler?

Mahkeme kararı olmadan e devlet üzerinden isim değişikliğinin belirli şartları var. İsim ya da soy isim değişikliği için bir defaya mahsus değişiklik hakkı var. İsim değişikliğinin şartı ise genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadına sahip olmak. Bu kurallara uyan isim ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek. Peki hangi isimler bu kıstasa giriyor, gülünç ya da yazım hatası olan ad ve soyadın örnekleri neler? Gülünç, ahlaka aykırı yazım hatası olan isim ve soy ad örneklerini de sizlere sunalım ki kafanız karışmasın.