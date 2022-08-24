Basenlerinizden kurtulmanın en etkili yöntemi bu! Bu zayıflama taktiğini hiç duymadınız

Spor ve diyet yaparak kilo verme konusunda en çok zorlanılan bölge basen bölgesidir. Ama bazen bölgesindeki yağlarınızdan kurtulmak, sandığınız kadar da zor değil. Bu yöntemler sayesinde zorlu bölgelerinizdeki kilolardan kolaylıkla kurtulacaksınız. Metabolizma hızınızı arttıracak, istediğiniz görüntüye sağlıklı bir şekilde kısa zaman içinde ulaşacaksınız.

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Zayıflamanın kurallarından en önemli olanı sağlıklı zayıflamaktır. Sağlıksız kilo verdiğiniz takdirde, kısa zaman içinde daha fazlasını geri alabilirsiniz. Diyet ve sağlıklı beslenme ile kilo verme sürecinde sizleri en çok zorlayan bölge, çoğunlukla basen bölgesidir. Bu bölgede depolanmış olan yağların yakımı, vücudun diğer yerlerine kıyasla daha uzun sürüyor. Ancak bu yakımı zorlu yağları da kolaylıkla eritmenin yolları var... Bu yöntemlerle basen bölgenizdeki yağlardan kolaylıkla kurtulacaksınız.

Bol bol su içmek

Basen bölgenizdeki yağların yakımını kolaylaştırmak için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri, her gün bol miktarda su içmektir. Su, yağ yakımını en çok destekleyen içecektir. Metabolizmanızın hızlı çalışması için, her gün vücudunuzun ihtiyacı kadar suyu kesinlikle içmelisiniz. Basenlerden de kurtulmanın en önemli yolu bol bol su tüketmektir. Günde 8-10 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirdiğiniz takdirde birçok sağlık probleminizin çözüldüğünü ve sporla birlikte kolaylıkla kilo verdiğinizi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Suyun içine bir dilim limon koyarak yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.

Doğru ve dengeli beslenmek

Bölgesel yağlardan kurtulmanın en önemli püf noktalarından biri ise şüphesiz, doğru ve dengeli beslenmektir. Kilo vermek için, vücudunuza aldığınız yağ ve karbonhidratı sınırlandırmanız gerekir. Bunun için makarna, beyaz pirinç gibi yiyecekleri beslenme listesinden kesinlikle çıkarmalı ve diyet listenize mutlaka protein ve lif içerikli gıdalar eklemelisiniz. Bu içerikteki gıdalar sayesinde daha uzun süre tok kalırsınız ve böylelikle daha az yemek yersiniz. Bütün bunların yanında, kilo kontrolüne doğrudan etkisi olan sebze ve meyveleri de beslenme listenize eklemeniz sizin için faydalı olacaktır.

Squat yapmak

Basen bölgenizdeki yağlardan kurtulmak için yapacağınız en etkili egzersizlerden bir tanesi squattır. Düzenli olarak squat yaparsanız, kalça ve basen bölgenizdeki yağ yakımının oldukça hızlandığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Her gün düzenli olarak 15-20 dakika squat hareketini yapın. 10 defa tekrarlayarak 3 set yapabilirsiniz. Her set aralarında 1 dakikalık molalar vermeyi ihmal etmeyin. Bu hareketi ihmal etmeden yaptığınızda yağlarınızdan kurtulduğunuzu ve kalçanızın şekillendiğini göreceksiniz.

Hindistan cevizi yağı ile masaj yapmak

Hindistan cevizi ile yağ yakımı arasında bir bağlantı kuramamış olabilirsiniz. Fakat bu mucizevi bitki, kilo vermeye doğrudan etkili ve oldukça faydalıdır. Beslenme düzenine dikkat etmek ve egzersiz yapmanın dışında hindistan cevizi yağı da basen bölgesindeki yağları eritmek için uygulanabilecek en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Basenlerinize yaklaşık 10 dakika kadar ılık hindistan cevizi yağı ile güzelce yedirerek masaj yapın. Hindistan cevizi yağının içindeki yağ asitleri, vücutta yağ olarak depolanmaz, vücut tarafından hemen emilir ve enerjiye dönüştürülür. Bu sayede basen bölgenizdeki fazla kilolarınızdan daha kısa sürede içinde kurtulabilirsiniz.