Yediğiniz şeyler cinsel hayatınızı mahvedebilir! Bu besinler her şeyi alt üst ediyor

Aktif olmayan bir cinsel hayatınız varsa bu besinleri yiyerek kendi kendinizi uçuruma sürüklemeyin. Eğer cinsel hayat konusunda problemleriniz yoksa da libidonuzu adeta öldüren bu besinlerden uzak durmak yararınıza olacaktır. İşte çok tüketilen ama libido düşmanı olduğu bilinmeyen o besinler...

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Libido (cinsel arzu) nedir?

Libido kelimesi, ilk defa Sigmoud Freud’un bir öğrencisi tarafından kullanılmıştır. Freud’un düşüncesine göre libido, yaşam içgüdüsü ve enerjisi demektir. Çoğalmayı ve üremeyi, dolayısıyla cinsel dürtüleri teşvik eder. Türk Dil Kurumu’na göre ise libido kelimesinin anlamı, ‘İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü’ dür. Tıbbi literatürde ise libido terimi, 'cinsel arzu' anlamına gelir. Her kişinin libido, yani cinsel isteği genetik veya başka sebeplerden dolayı farklı seviyelerde olabilir.

Günlük hayatta tükettiğiniz besinlerin cinsel hayat kalitenize ve libidonuza büyük oranda etkileri vardır. Kötü etkilerinin farkında olmadığınız o besinleri tüketerek, cinsel hayatınızı mahvediyor olabilirsiniz. Libidonuzu neredeyse öldüren bu besinlerden uzak durarak, sönük cinsel hayatınızı canlandırmanız da mümkün... Bunları tüketmeden önce artık 2 kere düşünün. İşte cinsel hayat ve libido düşmanı o besinler...

Soya

Soyadaki fitoöstrojenler sayesinde kadınlarda ve erkeklerde hormonal dengesizlik görülür. İki taraf için de cinsel performansı düşürür ve tarafları artık birbirinden etkilenmez, birbirini arzulamaz hale getirir.

Meşrubat

Asitli ve asitsiz meşrubatların içine koyulan yapay tatlandırıcılar, vücudunuzdaki serotonin hormonunun salgılanmasını oldukça azaltan aspartam maddesini içeriyor. Serotonin hormonu, yalnızca mutlu olmayı sağlamıyor, ayrıca cinsel dürtüleri ve libidoyu da arttıran bir hormondur. Bu sebepten dolayı cinsel isteksizliğiniz ve performans düşüklüğünüz, tükettiğiniz içeceklerle de doğru orantılı olabilir.

Şarküteri

Sağlık açısından da oldukça zararlı olan sosis, salam, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş etler, sperm kalitesini etkilemesinin yanı sıra cinsel isteksizlik ve libido düşüklüğü oluşturuyor. Eğer bu tür şarküteri yiyecekler tüketiyorsanız, libidonuzdaki düşüşü mutlaka fark edeceksiniz.

Kızartmalar

Yüksek trans yağ içeren kızartılmış hızlı atıştırmalık yiyecek seçenekleri, tam olarak da bir libido düşmanı olarak tanımlanabilir. Bu tür yiyecekleri tükettikten sonra hormonlarınızı alt üst olacak ve bununla beraber cinsel isteksizlik ve libido düşüklüğü sizi karşılayacak.

Nane

Mentol içeren nane, ferahlatıcı özelliğiyle dikkat çekse ve çokça tüketilse de bilinmeyen önemli bir durum var. Nane tüketimi, testosteron hormonunun azalmasına sebep oluyor. Böylelikle libidonuz düşecek ve cinsel hayatınız olumsuz yönde etkilenecek.