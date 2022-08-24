Camdaki Kız dizisinin reytinglerini tavan yaptıracak haber! Yeni sezondan tüyoyu Selma Ergeç verdi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız, yeni sezonda bomba gibi geliyor. 47. bölümle ikinci sezon finalini yapan Camdaki Kız dizisi , yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor. Bakın Selma Ergeç, dizinin yeni sezonu hakkında hangi kriz çıkaran açıklamaları yaptı...

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Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisi, izleyicisini geçtiğimiz iki sezon boyunca ekranlara kilitlemişti. Kanal D'nin Camdaki Kız dizisinin, izleyicisini yeni sezonda büyük sürprizlerin beklediği müjdesi, dizinin başarılı ve güzel oyuncusu Selma Ergeç’ten geldi. Camdaki Kız dizisinde Selen karakterini büyük bir başarı ve özveriyle canlandıran, izleyiciyi oldukça etkileyen ve kendine hayran bırakan oyuncu, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Verdiği yanıtlarla sosyal medyada kriz çıkaran Selma Ergeç, önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük sürprizler bekliyor

Oyuncuların tatilinin bittiğini ve çok yakın bir zamanda Kanal D'nin Camdaki Kız dizisinin yeni sezonunu çekmek ve izleyicisiyle buluşturmak için yeniden sete çıkacaklarından bahseden Selma Ergeç, yeni yayınlanacak sezonda dizinin izleyicilerini büyük sürprizlerin beklediğini de söyledi. Ancak başarılı oyuncu Ergeç, bu sürprizlerin ne olduğu konusunda detay vermedi ve herkesi daha çok heyecanlandırdı.

Sezon finaliyle damgasını vurmuştu

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin işlendiği, ekrana gelen her bölümü ile reyting rekorları kıran ve sürekli zirvede yer alan Camdaki Kız’ın yayınlanan sezon finali, izleyicinin heyecanını doruğa getirmiş ve perşembe akşamına damgasını vurmuştu.

Nalan ve Hayri yakınlaşmıştı

Olağanüstü bir final ile sezona veda eden dizide, Canan’ın hamile olduğunu öğrenen Nalan, Sedat’la karşı karşıya gelmesi için onu konağa çağırmış, ancak bir tütlü gerçeği öğrenememişti. Camdaki Kız’ın sezon finaline ise Nalan ve Hayri arasında yaşananlar akıllarda mıh gibi kaldı. İkilinin yakınlaşması ile sezon finali yapan dizide yeni sezonda neler yaşanacağı ise şimdiden izleyiciler için büyük merak konusu oldu.

Camdaki Kız’ın yeni sezonunda hikayenin bambaşka bir şekil alacağı söylentileri var. Bir sonraki aşamada başarılı oyuncu Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakteri, zengin ve ışıltılı hayatını arkasında bırakarak, şoförlüğünü yapan Hayri ile birlikte yaşamaya başlayacak.

Reytingleri düşmüştü

Bu arada ilk sezonuyla reyting rekorları kırıp sosyal medyayı sallayan Camdaki Kız dizisinin ikinci sezonunun ikinci yarısında, reyting konusunda farkedilir bir düşüş yaşanmıştı. Dizinin hikayesi çok uzayınca izleyici sıkılmış ve çoğu kişi sıkıldığını sosyal medya hesabından belirtmişti. Reytingleri can sıkıcı şekilde düşen Camdaki Kız dizisinin ekranlara gelmeye hazırlanan üçüncü sezonunda senaristlere büyük bir iş düşüyor.