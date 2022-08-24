Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'a 1 hafta süre: Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ailesi ve şirketi hakkında çıkan iddialara sert yanıt verdi. Şirin Payzın'ın paylaşımını alıntılayan Bakan Soylu, "1 hafta süre. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili açıklama çağrısında bulunan gazeteci Şirin Payzın'a Twitter hesabından yanıt verdi.

Gazeteci Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma subayların mezuniyet törenindeki "Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın" sözleriyle ilgili olarak "Burası laik bir ülke unuttu galiba... Ayrıca sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama..." ifadelerini kullandı.

"Herkesi kendi şerefinizde sanmayın"

Payzın'ın tweet'ini alıntılayan Soylu, ailesi ve şirketiyle ilgili bilgisi olanlara bunları paylaşma çağrısı yaptı.

Soylu, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok. Şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" dedi.