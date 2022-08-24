Fatih Portakal ekrana mı dönüyor? İsmail Küçükkaya'nın ardından yeni transfer bombası

HALK TV dün akşam transfer bombasını patlatmış ve İsmail Küçükkaya'yı Fox TV'nin elinden kapmıştı. Halk TV'nin, ana haber bültenini sunması için Fox TV'nin eski ana haber sunucusu Fatih Portakal'a teklif götürdüğü iddia edildi.

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Yeni yayın dönemi öncesinde televizyon kanallarında transfer sezonu açıldı. Birbirinden iddialı diziler ekranda boy göstermeye hazırlanırken, haberci transferleri de başladı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 10 yıldır FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicilerin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transfer olduğunu duyurdu.

Halk TV'nin patronu durmuyor!

Fox TV'nin İsmail Küçükkaya'lı tanıtım filmlerini yayınlamaya bayladığı gün, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye geçmesi medya gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu transfer haberinin ardından medya kulisleri yeni bir iddia ile çalkalanmaya başladı.

Fatih Portakal teklifi geri çevirdi

Boğaza nazır kaçak villa inşaatıyla gündemde olan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun, bir dönem FOX TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal’a da teklif götürdüğü öğrenildi. MedyaRadar’ın haberine göre Portakal, bu teklifi, sıcak bakmadığını belirterek reddetti.

Fox TV'nin reyting makinası olmuşlardı

İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal uzun süre FOX TV'de iyi bir ikili olmuştu. Sabah kuşağında İsmail Küçükkaya, akşam kuşağında ise Fatih Portakal, yüksek reyting rakamlarıyla FOX TV'yi zirveye taşıyordu. Portakal ve Küçükkaya, Fox TV'nin seçim gecesi canlı yayınlarını da birlikte yürütüyorlardı.