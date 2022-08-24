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Fırın tadında evde simit tarifi: Hem ucuz hem de çıtır çıtır!

Fırın tadında evde simit tarifi: Hem ucuz hem de çıtır çıtır!

Geçmişi 14'üncü yüzyıla dayanan ve kahvaltılarımızın vazgeçilmezi haline gelen simit'in fiyatı gelen son zamlarla birlikte günümüzde ekmek ile yarışmakta. Bu lezzetten mahrum kalmak isteyemen ev hanımları, fırın tadında ev yapımı simit tarifini ve püf noktalarını araştırıyor. Peki Fırın tadında ev yapımı simit tarifi ne, evde simit nasıl yapılır? İşte hem cebinizi yakmayacak hem de kolayca yapabileceğiniz frın tadında evde simit tarifini sizler için derledik...

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Tarihi 1593 olan Üsküdar Şeriye Sicilinde, has undan yapılmış halka biçimindeki bir çeşit ekmek, "simid-i halka" olarak adlandırıldı. O günlerden bugüne bazen sabah kahvaltısında bazen ara öğünlerinizde demli çayın yanında bir dilim peynir ile açlığınızı bastıran lezzet 'Simit' sofralarımızın vazgeçilmezi haline geldi.  Fırın tadında evde simit tarifi ile hem pratik hem kolay bir şekilde sofralarınızı renklendirmeye devam edebilirsiniz. Evde simit yapmak isteyenler için ucuz hem de muhteşem evde simit tarifi sizlerle... 

Fırın tadında evde simitin malzemleri

1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta
1 paket instant maya
3,5 - 4 su bardağı un

Üzeri için:
1/2çay bardağısu
1/2çay bardağıpekmez
1 kase susam

Fırın tadında evde Simit'i nasıl yapılır

1. Fırın tadında evde simit yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri koyarak ve karıştırın. Daha sonra içerisine yumurtayı kırarak karıştırmaya devam edin. Tüm malzemeleriniz iyice karıştığında içerisine azar azar un ilave edin. Daha sonra üzerine tuz ekleyerek yoğurmaya başlayın ve elinize yapışmayan kıvama gelene kadar devam edin ve hamur elde edin. Hamuruzunu elde ettikten sonra oda sıcaklığında 1 saat boyunca mayalanması için bırakın fakat üzerini nemli bir bezle örtmeyi sakın unutmayın. Mayalanan hamurunuzdan ufak ufak parçalar koparın. Kopardığınız parçaları ise tezgahınızın üzerine biraz un dökerek ince uzun rulolar haline getirin. Ardından uçlarını birleştirerek simit şeklini verin. 

Simitin Susamla buluşması

Simitinizin üstünü susamlarla kaplamak için ilk önce su ile pekmezi karıştırın ve susamları hafif kavurduktan sonra soğumaya bırakın. Hazırladığınız simitleri ilk olarak pekmezli suya sonra da susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine koyun. Son olarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 25-30 dakika kadar pişirerek fırın tadında ev yapımı simitlerinizi afiyetle yiyebilirsiniz. 

Fırın tadında evde simit tarifinin püf noktası

Fırın tadında evde simit tarifinin püf noktaları ise şunlardır; Simitlerinizi ne kadar ince rulo haline getirerek sararsanız o kadar çıtır çıtır olacaktır.  Susamları direk üstüne dökmek yerine hafif kavurmak eşsiz lezzetin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. 

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