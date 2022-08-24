'Hırsız var' diye bağıran adamı öldürdü! Adana'da katilin sözleri pes dedirtti

ADANA'da 'hırsız var' diye bağıran bir kişiyle tartışan şahıs gözünü kırpmadan cinayet işledi. Şahsın silahla, göğsünden ve kolundan vurduğu adam hayatını kaybetti. Katil zanlısı adliyeye sevk edilirken "Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür" diye konuştu.

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Edinilen bilgiye göre, olay, 22 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi.

Sokağa çıkan Yılmaz Sucu (55), iddiaya göre, “Evime hırsız girdi. Hırsız var” diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler (69), Sucu’ya tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu’nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sucu, oturduğu tabureden yere düştü.

Daha önceki husumetlisine kabzayla saldırdı

Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı.

Güven'i başından yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

"Bağırmaya başladı, rahatsız oldum"

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Gençler, emniyete götürüldü. Gençler, ifadesinde, "Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. Dışarı çıktığımda bana küfretti. Ben de tabancayla vurdum” dedi.

"Hak eden ölmüştür"



Adliyeye sevk edilen Gençler, sağlık kontrolünün ardından gazetecilere, “Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür” dedi. Gençler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.