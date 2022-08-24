Bronz bir ten için ne mi yapmanız gerekiyor? Bu yöntemlerle harika bir ten renginiz olacak

Son yıllarda popüler olan bronz tene sahip olmak için saatlerce güneşin altında yatıp ciltinize zarar vermenize gerek yok. Bu yağlar sayesinde kolaylıkla bronzlaşacak ve tatilin keyfini çıkaracaksınız. Anında etki eden bu yağları cildinize sürüp güneşe çıktığınızda, ten renginiz kontrollü koyulaşacak ve güzel bi bronzluğa sahip olacak.

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Son dönemin modası bronz ten, yaz aylarıyla beraber yeniden ilgi görmeye başladı. Bronzlaşmak denildiğinde akla ilk gelen yönten günşee çıkmak olsa da bu maalesef ki cildinize zarar verir. Uzun süre güneşin altında durmak sizi birçok cilt lekesine sahip olmanızı sağlayabilir. Bronzlaştırıcı yağlar veya kremler ise hem fiyat olarak sizi zorlayabilir hem de içerisinde bulundurduğu kimyasallar sayesinde cildinize zarar verebilir. Bunlar yerine evde hazırlayabileceğiniz doğal brozlaştırıcı ile kontrollü ve sağlıklı şekilde bronzlaşabilirsiniz. İşte diğer kimyasal ve zararlı yöntemler yerine, evde kendi doğal malzemelerinizle hazırlayabileceğiniz bronzlaştırıcı yağlar...

Önemli not: Güneşin zararlı etkilerine maruz kalmamak için saat 11:00 - 15:00 arasında güneşe çıkmamaya özen gösterin. Hazırladığınız karışımları cildinize sürdükten sonra kızarıklık, kabarma, kaşınma veya döküntü gibi etkilerle karşılaşırsanız o bölgeyi bol suyla yıkayın ve bir daha kullanmayın.

Kakao yağı

Bir yemek kaşığı ceviz yağı ve bir yemek kaşığı kakao yağı ve bir yemek kaşığı zeytinyağını bir şişeye koyarak iyi bir şekilde karıştırın ve birbirleriyle özdeşleştirin. Hazırladığınız bu kakao yağı karışımını günün 11:00-15:00 saatleri dışında cildinizin bronzlaşmasını istediğiniz bölgeye yedirerek uygulayın ve yarım saat civarı güneşlenin. Bu yağı düzenli olarak kullanırsanız, kısa sürede kontrollü şekilde bronzlaşabilirsiniz. Kakao yağlı karışım en fazla 1 ay içerisinde kullanılmalıdır. Bundan dolayı karışımı küçük şişelerde hazırlamak, ziyan olmaması açısından daha doğru olacaktır. Yağı kullanmadığınız zamanlarda karanlık ve serin ortamda muhafaza edin.

Havuç yağı

Bu karışımı hazırlamak için 1 yemek kaşığı havuç yağı, 1 yemek kaşığı kayısı yağı, 1 yemek kaşığı susam yağı ve 1 çubuk tarçını birbiriyle özdeşleşecek şekilde karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı güneşe çıkmadan önce cildinizin bronzlaşmasını istediğiniz bölgelerine uygulayın ve yedirin. Bu karışım hem bronzlaşma sürenizi azaltacak, hem de cildinize hoş bir koku verecektir.

Çiğ kakao losyonu

2 yemek kaşığı beyaz kokusuz nemlendirici kremi, 2 yemek kaşığı çiğ kakao tozu ile iyice karıştırın. Malzemeler iyi bir şekilde karıştığında, vücudunuzda bronzlaşmasını istediğiniz bölgeye eşit miktarda sürün ve yedirin. Bu karışımı hazırlarken içine ekleyeceğiniz nemlendirici kremin kokusuz olmasına ve içerisinde zararlı kimyasallar bulundurmamasına özen gösterin.

Siyah çay losyonu

2 adet siyah çay poşetini (organik), 1 bardak suyun içerisinde iyice demleyin. Bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı beyaz kokusuz losyon ve 1/4 (çeyrek) su bardağı suyu ekleyin. Daha sonra demlediğiniz çayı da içine ilave ederek malzemeleri bir blender yardımıyla bütünleştirin. Elde ettiğiniz losyonu cildinize her yere eşit gelecek şekilde uygulayın.

Zeytinyağı

Eğer cildiniz çok açık tonlardaysa ve hassas bir cilt yapısına sahipseniz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 dal nane yaprağı, kantaron çiçeği ve yarım limon kabuğu rendesini karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı 15 gün boyunca güneş altında bekletin. 15 gün sonra, hazırladığınız karışımı güneşe çıkmadan önce cildinizin bronzlaşmasını izlediğiniz yerlerine sürebilirsiniz.