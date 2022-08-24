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Hulki Cevizoğlu'ndan altılı masaya ağır sözler: Titanic batarken keman çalan kemancılar...

Hulki Cevizoğlu'ndan altılı masaya ağır sözler: Titanic batarken keman çalan kemancılar...

Sosyolog-Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu, CNN Türk canlı yayınında altılı masaya sert sözlerle yüklendi. Masadaki muhalefet liderlerinin HDP'nin gözüne bakmadan hareket bile edemediğini vurgulayan Cevizoğlu, altılı masayı Titanik filmindeki kemancılara benzetti. Cevizoğlu "Bu masanın durumu da Titanik gemisi batarken kemancının keman çalmasına benziyor. Bu masa yıkılacak, yıkılmaya mahkum bir masa." dedi.

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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi adlı programda muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masayı eleştirdi.

Masanın 6 değil 7 parti olduğunu belirten ve 7. partinin ana parti olduğuna dikkat çeken Cevizoğlu, altılı masayı Titanik'teki kemancılara benzetti.

"Bu masa yıkılacak, yıkılmaya mahkum bir masa"

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Bu masanın, masa diyorum çünkü altılı, yedili filan derken dilimiz yoruluyor. 'Yok efendim biz altılı masayız', aslında yedili masasınız. 7. parti ana parti aslında. Masada oturan bu 6 partinin ve 'Biz 6 partiyiz, 7 parti değiliz' diyenlerin hiçbiri HDP'nin gözüne bakmadan, sesine kulak vermeden hareket etmeleri mümkün değil. HDP bu aralar sessiz, 'Masayı bozan biz olmayalım' diye galiba susuyorlar. Bu masanın durumu da Titanik gemisi batarken kemancının keman çalmasına benziyor. Bu masa yıkılacak, yıkılmaya mahkum bir masa." dedi.

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