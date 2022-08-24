Akaryakıtta peş peşe zam haberleri! Motorinin litre fiyatına büyük zam

Brent petrol ve dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Dün benzin fiyatlarına yapılan artışın ardından bu gece yarısından itibaren motorinin litresine de 95 kuruş zam yapılacak.

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Petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırına dayandı, Türkiye'de akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son dönemde peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Dün 80 kuruş zam gelen benzinde ise değişiklik beklenmiyor.

Motorin litre fiyatı 25.98 lira olacak

Son zamlarla halihazırda 25 liranın üzerine çıkan motorinin litre fiyatı yeni artışla beraber İstanbul’da 25,98 lira, Ankara’da 26,07 lira ve İzmir’de ise 26,08 liraya yükselecek. Zamlı fiyatlar 25 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları (24 Ağustos)

İstanbul

Benzin: 21,14

Motorin: 25,03

Ankara

Benzin: 21,25

Motorin: 25,12

İzmir

Benzin: 21,25

Motorin: 25,13

Petrol piyasasına Suudi Arabistan ve ABD etkisi

Petrol piyasasında Suudi Arabistan tarafından gelen arz kesintisi sinyalleri etkisini korurken, ABD stoklarının gerilediğini gösteren veriler de fiyatlamalara yön veren unsurlardan biri oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol stoklarının geçen hafta 5,63 milyon varil düştüğünü bildirdi. Ardından Kazakistan'dan yapılan ihracatın aylarca kesintiye uğrayabileceği haberleri geldi.