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İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi!

İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos çarşamba günü İstanbul'un 12 ilçesinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak.

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un 12 ilçesine çeşitli saat aralıklarıyla elektrik verilmeyeceğini açıkladı.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılacak olan bakım çalışmalarından kaynaklı olarak planlı elektrik kesinti uygulanacak.

Elektrik kesintilerinin süresinin ise 1.5 ile 8 saat arasında değişiklik göstereceği bildirildi.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçeler şöyle:

Beyoğlu, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece.

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