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Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu

Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu

Rusya suikastle ilgili Ukrayna'yı suçlarken, konuyla ilgili sessizliğini bozan Zelenski, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil" ifadelerini kullandı. Zelenski, suikastın arkasındaki isim olan Natalya Vovk'la ilgili ise "Bizim devletimizin vatandaşı değil" dedi.

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Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FSB, Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Zelenski sessizliğini bozdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

"Natalya vovk bizim vatandaşımız değil"

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil." ifadesini kullandı.

Ukrayna, daha önce cinayetle ilgileri olmadığını açıklamıştı

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugina'nın öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti.

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