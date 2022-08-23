Bir kere kullanan hayran kalıyor! Kuyruk yağının mucizevi faydalarını duyunca inanamayacaksınız

Halk arasında don yağı ya da iç yağ olarak da adlandırılan, en çok bilinen adıyla kuyruk yağının faydalarını biliyor musunuz? Birçok kullanım alanı olan kuyruk yağı, belki sizin derdinize de derman olacak... Bu doğal şifa kaynağının mucizevi faydalarını öğrenince hemen gidip alacaksınız.

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Hayvansal yağların aradında en çok fayda sağlayan kuyruk yağının şifaları saymakla bitmez. Pek çok hastalığı bıçak gibi kesen kuyruk yağı, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için tüketilmesi gereken önemli bir besindir.

Don yağı olarak da bilinir

Uzmanlar tarafından tüketilmesi hunharca tavsiye edilen bu yağ, donmuş hale bulunduğu için 'don yağı' olarak da adlandırılır. Hayvansal yağlar arasında en mucizevi olan bu yağ içerisinde içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırır.

Yemeklere lezzet verir

Özellikle Anadolu bölgesinde yemekleri lezzetlendirmek için olmazsa olmaz olan kuyruk yağı, birçok rahatsızlığa da iyi gelmesiyle çokça tüketilir.

Hastalıklara şifadır

Tıp alimi İbni-i Sina da on asır önce kaleme aldığı kitabında, kuyruk yağının diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığına iyi geldiğini önemle vurgulamıştır. Ancak tüketilen her şey gibi, kuyruk yağının da miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kuyruk yağının faydaları

- Kalp ve damar sağlığı açısından önemlidir.

- Damar tıkanıklığını önler ve kalbi korur.

- Kolesterolü dengeler.

- Antioksidan etkisi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Enfeksiyon ve iltihaplı hastalıkları iyileştirir, vücudu korur.

- Halsizlik ve bitkinliğe iyi gelir.

- Metabolizmayı hızlandırır, kabızlığa iyi gelir.

- Romatizma gibi ağrılı hastalıklara çok iyi gelir.

- Saç, tırnak, cilt ve daha birçok konuda besleyicidir, güzelliğe etkilidir.

- Cildi ölü hücrelerden arındırır ve yeni hücrelerin oluşmasını sağlar.

- Sinir hücrelerini onarır ve güçlendirir.

- Siyatik, titreme, felç gibi hastalıklara karşı korur.

- Cildi yeniler ve daha parlak ve genç görünmesini sağlar.

- Kas ve kemik gelişiminde önemli rol oynar.

- Omega-3 yağ asidi bakımından zengindir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemik ve kas gelişimi için önemlidir.

- Kan basıncını dengeler.

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Doktor Canan Karatay:

"Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu´da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar. 'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı."