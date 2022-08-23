Ceviz kadar dolu yağdı meteoroloji demişti İstanbul'a geliyor Tekirdağ ve Çanakkale şaşkın

Meteoroloji müdürlüğü söylemişti dediği gibi oldu. Şiddetli yağışla birlikte dolu etkili oluyor. Tekirdağ'a fındık büyüklüğünde Çanakkale'ye ise ceviz kadar dolu yağdı. Çanakkale'de bir çok ağaç doludan hasar gördü.

Abone ol

TÜRKİYE Meteoroloji Müdürlüğü'nün son yaptığı hava durumu tahminleri tam isabet oldu. Trakya bölgesi için dolu uyarısı geçilmişti. Beklendiği gibi Tekirdağ ve Çanakkale'de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı özellikle Çanakkale'de büyük ve etkiliydi.

Önce sağanak yağmur sonra dolu

Çanakkale'de ilk olarak şiddetli sağanak yağışları görüldü. Yağışın hemen ardından da Çanakkale'yi dolu vurdu.

Ceviz büyüklüğünde fırtınayla geldi

Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde saat 15.00 sularında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisi ile ağaç dalları kırılırken, ceviz büyüklüğünde dolu yağışı mısır ve ayçiçeği tarlalarında zarara yol açtı.

Tekirdağ'a fındık dolusu

Tekirdağ'dan da dolu yağışı haberleri geliyor. Kent genelinde fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı etkili oluyor.

Sıra İstanbul'da

Trakya bölgesinde etkili olan fırtına, sağanak yağmur ve dolu Çarşamba günü Marmara bölgesine ulaşacak. İstanbul'da 3 gün şiddetli yağış bekleniyor.