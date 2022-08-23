BIST 3.117
DOLAR 18,13
EURO 18,11
ALTIN 1.013,58
HABER /  GÜNCEL

Ceviz kadar dolu yağdı meteoroloji demişti İstanbul'a geliyor Tekirdağ ve Çanakkale şaşkın

Ceviz kadar dolu yağdı meteoroloji demişti İstanbul'a geliyor Tekirdağ ve Çanakkale şaşkın

Meteoroloji müdürlüğü söylemişti dediği gibi oldu. Şiddetli yağışla birlikte dolu etkili oluyor. Tekirdağ'a fındık büyüklüğünde Çanakkale'ye ise ceviz kadar dolu yağdı. Çanakkale'de bir çok ağaç doludan hasar gördü.

Abone ol

TÜRKİYE Meteoroloji Müdürlüğü'nün son yaptığı hava durumu tahminleri tam isabet oldu. Trakya bölgesi için dolu uyarısı geçilmişti. Beklendiği gibi Tekirdağ ve Çanakkale'de dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı özellikle Çanakkale'de büyük ve etkiliydi.

Önce sağanak yağmur sonra dolu

Çanakkale'de ilk olarak şiddetli sağanak yağışları görüldü. Yağışın hemen ardından da Çanakkale'yi dolu vurdu.

Ceviz büyüklüğünde fırtınayla geldi

Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde saat 15.00 sularında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisi ile ağaç dalları kırılırken, ceviz büyüklüğünde dolu yağışı mısır ve ayçiçeği tarlalarında zarara yol açtı.

Tekirdağ'a fındık dolusu

Tekirdağ'dan da dolu yağışı haberleri geliyor. Kent genelinde fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı etkili oluyor. 

Sıra İstanbul'da

Trakya bölgesinde etkili olan fırtına, sağanak yağmur ve dolu Çarşamba günü Marmara bölgesine ulaşacak. İstanbul'da 3 gün şiddetli yağış bekleniyor. 

İlgili Haberler
Nimetten kaçılmaz deyip oluğun altına girdi! Bursa'da dolu ve yağmurda şaşırtan olay
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den 7 şehre sarı alarm! Sağanak geliyor Orhan Şen dedi İstanbul bu tarihe dikkat!
Foto Galeri Meteoroloji'den 7 şehre sarı alarm! Sağanak geliyor Orhan Şen dedi İstanbul bu tarihe dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kadın ve erkek konserde birlikte eğlenemez demişti... Kabe imamının cezası belli oldu
Kadın ve erkek konserde birlikte eğlenemez demişti... Kabe imamının cezası belli oldu
Ergun Gürsoy'dan Rıdvan Dilmen itirafı: Paketleyip getirirdim
Ergun Gürsoy'dan Rıdvan Dilmen itirafı: Paketleyip getirirdim
AK Parti'li Mehmet Özhaseki'den CHP Kayseri Milletvekili Arık'a tazminat davası
AK Parti'li Mehmet Özhaseki'den CHP Kayseri Milletvekili Arık'a tazminat davası
Aman dikkat! Bu belirtilere sahipseniz depresyonda olabilirsiniz!
Aman dikkat! Bu belirtilere sahipseniz depresyonda olabilirsiniz!
Konya'da bir trafonun altında erkek cesedi bulundu
Konya'da bir trafonun altında erkek cesedi bulundu
Yıldız Tilbe izleyenlerin ağzını bir metre açık bıraktı! Kalça dansıyla Bodrum'u salladı
Yıldız Tilbe izleyenlerin ağzını bir metre açık bıraktı! Kalça dansıyla Bodrum'u salladı
Usta oyuncu Civan Canova, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı
TRT1 ısrarlara dayanamadı! Dilek için öyle bir senaryo hazırladı ki, sonunda geliyor
TRT1 ısrarlara dayanamadı! Dilek için öyle bir senaryo hazırladı ki, sonunda geliyor
Konyaspor - Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak! İşte nedeni...
Konyaspor - Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak! İşte nedeni...
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete 3. zam açıklaması
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete 3. zam açıklaması