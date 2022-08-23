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Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete 3. zam açıklaması

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücrete 3. zam açıklaması

Hayat pahalığı ve durmak bilmeyen fiyat artışları sonrası asgari ücrete 3. zam beklentisi oluştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şu anda gündemimizde yok, aralık ayında değerlendireceğiz" dedi.

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Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zam gelirken, kamuoyunda 3. zam iddiaları konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasın da soruların yöneltildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.

Asgari ücrete temmuz ayında 2. zam

Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.

Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.

Temmuz ayının ardından 3. zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.

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