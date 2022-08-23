Bu eti yiyen başka et yiyemiyor! Pamuk gibi dağılan pöç tandır tarifi

Et yemekleri, her zaman sofraların olmazsa olmazı arasında yer alır. Pişirme şekline göre lezzeti değişen et, doğru şekilde pişirildiğinde herkesin damağında enfes bir tat bırakıyor. Bu unutulmaz yemeklerin başında ise pöç tandır geliyor. İşte leziz mi leziz pöç tandır tarifi.

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Pöç içinde bol kolojen olduğu için özellikle küçük yaştaki çocukların sağlıklı büyümesinde, kalp ve damar sağlığı için, D vitamini, kalsiyum takviyelerinde, kemiklerdeki kırık, dizlerdeki kronik ağrılarda, kemiklerin güçlenmesi için tavsiye edilen oldukça sağlıklı bir besin olarak biliniyor.

Pöç eti büyükbaş hayvanların kuyruğunun etli kısmı olması sebebiyle sakatat olarak da geçiyor. Fakat tadı bildiğiniz kemikli ete daha yakın ve çok lezzetli.

Genellikle haşlanıp suyu ile çorba yapmakta kullanılsa da güveçte veya fırında ağır ateşte pişirildiğinde tandır gibi lezzetli bir yemek haline dönüşüyor. Evlerde çoğunlukla çorbasını da kebabını da yapılır. İki türlüsü de oldukça lezzetli oluyor.

Her haliyle de çok sağlıklı.

Kemik kırıklarında en çok kullanılan besinler arasında yer alan pöç, içeriğindeki vitaminler sayesinde kemik gelişimini ve iyileşmesini iyileştiriyor.

Kayseri pöç tandır tarifinin püf noktası

Pöç eti, ateşi orta seviyenin en düşük ayarında pişirilirse daha lezzetli oluyor. Unutmamak gerekir ki, etin iyi pişmesi için ateşin düşük sürenin yüksek olması gerekiyor. Yemeklerden artan su oldukça lezzetli oluyor, yeni bir yemek yaparken bu suyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz çeşitli baharatları da bu suyla birlikte yemeğinize ekleyebilirsiniz.

Kayseri pöç tandır tarifi nasıl yapılır?