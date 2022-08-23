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Konyaspor-Fenerbahçe maçının yeri değişti

Konyaspor-Fenerbahçe maçının yeri değişti

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin yeri değişti. Ev sahibi Konyaspor'un sahasındaki bakım nedeniyle mücadele Eskişehir'de oynanacak.

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Konyaspor'un Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının oynanacağı stadyumu belli oldu. Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadının, zeminin hasar görmesinden dolayı futbol oynamaya elverişli olmadığı belirtilmişti.

Konyaspor, 29 Ağustos Pazartesi günkü Fenerbahçe maçının İstanbul’da oynanmasını talep etmişti.  A.Konyaspor tarafından açıklamaya göre, Süper Lig maçı Eskişehir’de oynanacak.

Stadyumdaki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, “Fikstür gereği 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçının, aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, yaklaşık 6 buçuk yıl aradan sonra Eskişehir’de maça çıkacak olan Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda ise tarihinde ilk kez maça çıkacak. Fenerbahçe, en son 18 Ocak 2016 tarihinde Eskişehirspor ile Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelmişti.

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