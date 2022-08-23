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Canan Karatay 'sakın evde kullanmayın' beyni bozuyor dedi

Canan Karatay 'sakın evde kullanmayın' beyni bozuyor dedi

Prof. Dr. Canan Karatay beslenme önerileriyle gündem olmaya devam ederken bu kez çamaşır suyuna dikkat çekti. Canan Karatay, çamaşır suyunun beyni mahvettiğini söyledi.

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Canan Karatay hafıza ve beyne zarar veren ve evlerde çokça kullanılan hatalar hakkında önemli uyarılarda bulundu. Çamaşır suyu, genellikle etken madde olarak Sodyum Hipoklorit (NaClO) içeren ağartma, temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal maddedir. Koronavirüs nedeniyle çamaşır suyu ve kolonya kullanımı arttı.

Canan Karatay topluma beslenme ve sağlık konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Ünlü doktor bu kez de hafıza ve beyin konusunda önemli sözler söyledi. Canan Karatay'ın 'beyne zarar veriyor' diye uyardığı çamaşır suyu hakkındaki sözleri şu şekilde...

Beyin bozuyor
Ünlü doktor evlerde kullanılan deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyuna dikkat çekti. Beyne zarar verdiğini belirten bu malzemelerin kullanılmamasını tavsiye etti Canan Karatay özellikle yetişme çağında olan çocukların deterjan, dezenfektan ve çamaşır suyundan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Doğal ürünleri tercih edin
Tecrübeli doktor temizlik için sirke ya da doğal temizlik ürünlerini tavsiye etti. Çamaşırlarını sodyum karbonatla yıkadığı belirten Canan Karatay, bulaşık makinesinin olmadığını söyledi.

Çamaşır suyununun zararları
Çok fazla çamaşır suyu kullananlara uyarılarda bulunan uzmanlar, aşırı çamaşır suyu tüketiminin hangi hastalıklara sebep olduğunu anlattı. İşte evde fazla kullanılan çamaşır suyunun sebep olduğu hastalıkların başında Ağız, mide ve boğazda iltihap sorunu ortaya çıkarabilir.

Çamaşır suyu kullanıldığında ortaya çıkan kloroform ve karbon tetraklorür maddeleri açığa çıkar. Bu maddeler de hem kanser riskini arttırır hem de akciğer solunum yollarında hasara neden olabilir.

Sirke temizlikte ne kadar etkili?
Kimyasal birleşim olarak %5 oranında asetik asit içermektedir. Tamamen doğaldır. Bu nedenle de çevreye zarar vermez. Beyaz sirke ile temizlik yaparken dezenfekte eder, koku giderir, kireç çözer ve doğal bir şekilde temizlersiniz.

Sirke temizlikte nasıl kullanılır?
Sirkeli su tek başına kullanıldığı gibi çeşitli temizlik maddeleri ile de kullanılabilir. Bardaklardaki çıkmayan lekeleri çıkarmak için bir kabın içerisine beyaz sirke koymak yeterlidir. Belirli bir süre sonra sıcak suda bekletilen bardaklarda lekelerin kendiliğinden çıktığı görülecekti.

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