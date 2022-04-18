Canan Karatay sigarayı bıraktıran besini açıkladı Peygamberimiz de yapıyordu
Ünlü hekim Canan Karatay 'Karatay Sözü' kitabıyla yine ezberleri bozdu. Sigarayı bırakmak için kaya tuzunu tavsiye eden Canan Karatay, peygamberimizin de bu tuzu kullandığını anlattı.
Tuz genellikle hekimler tarafından tüketimi tavsiye edilmeyen bir besin. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay'a göre tuz eşsiz bir kaynak. Öyle ki sigarayı bırakmada kaya tuzu büyük bir fayda sağlıyor, sigarayı bırakmayı kolaylaştırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kaya tuzunu peygamberimizin nasıl ve ne için kullandığını da anlattı. Ramazan'da kabızlığı önlemenin yolunu da gösteren Canan Karatay, cilt için de tavsiyeler verdi. İşte Canan Karatay'ın tavsiyeleri:
-"Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım" ifadesini kullanan Karatay, ardından "Yurt dışında tuz tedavi odaları var.
-Evimde kaya tuzu lambaları var. Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur" dedi.
-"Hazır yiyecekler dilde beşinci bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor. İşte bunu resetlemek için veya sigarayı bırakmak istiyorsanız ağzınıza tuz koyup emeceksiniz. Peygamber efendimiz her yemekten önce tuz yemez miydi?"