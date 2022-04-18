Canan Karatay sigarayı bıraktıran besini açıkladı Peygamberimiz de yapıyordu

Tuz genellikle hekimler tarafından tüketimi tavsiye edilmeyen bir besin. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay'a göre tuz eşsiz bir kaynak. Öyle ki sigarayı bırakmada kaya tuzu büyük bir fayda sağlıyor, sigarayı bırakmayı kolaylaştırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kaya tuzunu peygamberimizin nasıl ve ne için kullandığını da anlattı. Ramazan'da kabızlığı önlemenin yolunu da gösteren Canan Karatay, cilt için de tavsiyeler verdi. İşte Canan Karatay'ın tavsiyeleri: