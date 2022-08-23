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23 yaşındaki genç hemşirenin acı sonu! Görevi başında hayatını kaybetti

23 yaşındaki genç hemşirenin acı sonu! Görevi başında hayatını kaybetti

Mardin’in Dargeçit Devlet Hastanesinde görevli hemşire, görevi sırasında gittiği hastaya müdahale ederken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçe Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetlerinden görevli olan 23 yaşındaki hemşire Canan Sayhan, görevi sırasında gittiği hastaya müdahale ederken bir anda bilinç kaybı yaşayarak yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Sayhan’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Dargeçit Devlet Hastanesindeki müdahalesi sonrası Sayhan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlar tüm müdahalesine rağmen Sayhan, kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ölümü ile Mardin sağlık camiasını yasa boğan Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze törenini düzenlendi.

Sayhan, törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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